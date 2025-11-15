União Europeia

Bruxelas chega a acordo quanto ao orçamento da UE para 2026

  • Lusa
  • 16:58
1

O acordo, que prevê 192.768,1 milhões de euros em dotações de autorização e 190.091,6 milhões de euros em dotações de pagamento, foi apoiado pelo PPE, S&D, ECR, Renew e pelos Verdes.

O Comité de Conciliação Orçamental concluiu este sábado a negociação sobre o orçamento da União Europeia (UE) para 2026, com as dotações de pagamento a ultrapassarem os 190 milhões de euros, foi anunciado. “O Comité de Conciliação Orçamental concluiu, na madrugada de sábado, a negociação sobre o orçamento da União Europeia para 2026″, lê-se numa nota do Partido Popular Europeu (do qual o PSD faz parte).

Este comité é composto por membros do Conselho Europeu e, em igual número, do Parlamento. Quando o Comité de Conciliação acorda num projeto comum, são dados 14 dias para o Parlamento e o Conselho aprovarem o mesmo.

O acordo hoje alcançado, que prevê 192.768,1 milhões de euros em dotações de autorização e 190.091,6 milhões de euros em dotações de pagamento, foi apoiado pelo PPE, S&D, ECR, Renew e pelos Verdes.

O Parlamento reverteu os cortes propostos pelo Conselho, verificando-se assim um financiamento adicional de 372,7 milhões de euros, em relação ao projeto de orçamento 2026.

Deste acordo destaca-se, por exemplo, o financiamento para medidas de promoção dos produtos agrícolas europeus, no âmbito do Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), que foi aumentado em 105 milhões de euros.

Segundo a mesma nota, o mecanismo de financiamento em cascata EURI foi aplicado para suportar os custos superiores ao previsto, com os juros do pacote de recuperação económica NextGenerationEU. Assim, os valores que excedem a programação financeira vão ser custeados através da mobilização de 50% das “margens e flexibilidades orçamentais” e de metade das anulações recolhidas ao longo do período do Quadro Financeiro Plurianual.

O Parlamento alcançou também um aumento de 28 funcionários para o Tribunal de Justiça da União Europeia e para o Supervisor de Proteção de Dados. Os orçamentos do Provedor da Justiça e do Serviço Europeu para a Ação Externa foram também reforçados, de modo a melhorar as condições de segurança dos edifícios diplomáticos.

Citado na mesma nota, o eurodeputado Hélder Sousa Silva, que participou nas reuniões de conciliação disse que “face aos atuais constrangimentos orçamentais, este foi o acordo possível e que salvaguarda os interesses dos contribuintes europeus“.

1

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • Portugal traz política climática, natas e leques à COP30

  • Bruxelas chega a acordo quanto ao orçamento da UE para 2026

  • 📹 Web Summit: três dias de IA e robôs ‘humanizados’

  • Opinião

    Inteligência Artificial, Trabalho e Desigualdade

  • Reportagem

    Octant Festival celebra o Douro com centenas de pessoas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Bruxelas chega a acordo quanto ao orçamento da UE para 2026

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

📹 Web Summit: três dias de IA e robôs ‘humanizados’

Ana Marcela, Lídia Leão,

Foi uma cimeira de anúncios de investimento em inteligência artificial ou não fosse esta tecnologia o centro das atenções nesta última edição da Web Summit. Três dias de IA e robôs 'humanizados'.

1