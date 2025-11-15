ECO Quiz. Governo vai apoiar candidatura de Mário Centeno ao BCE?

Se está a ler esta notícia numa app, aceda aqui ao quiz

A corrida de Mário Centeno ao lugar de vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE) começou formalmente na última quarta-feira, com a abertura do processo na reunião do Eurogrupo. O ex-governador tem um currículo forte a nível europeu, tem a ambição de conquistar o lugar e tem reforçado nas últimas largas semanas uma ampla rede de contactos e apoios a nível europeu, para o caso de avançar mesmo.

Ainda na semana que agora termina, o Banco de Portugal divulgou o Boletim Notas e Moedas 2025 onde destacou o papel do numerário como rede de segurança numa economia altamente digitalizada e dependente de infraestruturas críticas.

O ECO publica todas as semanas um quiz que desafia a sua atenção. Tem a certeza que está a par de tudo o que se passou durante a semana? Teste o seu conhecimento.