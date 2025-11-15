FPF prepara exposição à FIFA para tentar reduzir suspensão de Ronaldo

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) está a preparar uma exposição à FIFA para evitar que Cristiano Ronaldo seja suspenso por mais do que um jogo, pela expulsão frente à República da Irlanda, disse sábado à Lusa fonte do organismo.

A exposição, que está a ser preparada com o envolvimento direto do presidente da FPF, Pedro Proença, tem como objetivo que o jogador não esteja suspenso no início do Mundial2026 e assenta em três pontos: o clima pré-jogo criado pelo selecionador da República da Irlanda, a jogada em si e a ausência de antecedentes de Ronaldo, que nunca tinha sido expulso na seleção.

No entender do organismo federativo, que já foi notificado pela FIFA da instauração do processo disciplinar ao avançado, as declarações do selecionador Heimir Hallgrímsson, que acusou Ronaldo de ter controlado a arbitragem no jogo entre as duas seleções, em Alvalade [vitória de Portugal por 1-0], “provocou um ambiente claramente e comprovadamente hostil em torno do capitão da seleção nacional”.

A FPF considera também que, no lance da expulsão, Cristiano Ronaldo “foi, como em muitas outras ocasiões durante o jogo, ostensivamente agarrado dentro da área” e teve “uma reação de frustração” por parte do internacional português, que deu uma cotovelada no defesa irlandês Dara O’Shea.

O organismo alude ainda à ausência de antecedentes do jogador, lembrando que a expulsão, aos 61 minutos do jogo disputado em Dublin, foi a primeira de Cristiano Ronaldo “em mais de 200 jogos pela seleção, o que é absolutamente notável e prova o comportamento sempre exemplar do jogador“.

De acordo com a mesma fonte, “a FPF está convicta de que estes argumentos são atenuantes mais do que suficientes para convencer a FIFA de que Cristiano Ronaldo não merece ser castigado com mais do que uma partida de suspensão“.

Cristiano Ronaldo foi dispensado na sexta-feira dos trabalhos da seleção nacional, que no domingo defronta a Arménia, no Porto, na sexta e última jornada do Grupo F, de apuramento para o Mundial2026. Caso o jogador do Al Nassr seja punido com mais do que um jogo de suspensão poderá, se Portugal garantir a qualificação direta, falhar encontros da fase final do Mundial2026, que se disputa entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México.

Na quinta-feira, em Dublin, Cristiano Ronaldo foi expulso, pela primeira vez ao serviço da seleção portuguesa de futebol, ao fim de 226 jogos, depois de o árbitro sueco Glenn Nyberg lhe ter mostrado um cartão vermelho direto, na sequência de uma agressão em O’Shea.

Num jogo em que poderia ter garantido o nono apuramento e sétimo consecutivo para fases finais de Mundiais, Portugal foi derrotado pela República da Irlanda por 2-0, com um ‘bis’ de Troy Parrott.