Boeing obrigada a indemnizar em 28,45 milhões de dólares viúvo de vítima do acidente da Ethiopian Airlines
Um tribunal dos EUA condenou a Boeing a indemnizar viúvo de uma das vítimas do voo Ethiopian Airlines 737 Max de 2019. Espera-se agora que dezenas de outros processos civis avancem nos próximos meses.
A Boeing foi condenada a pagar 28,45 milhões de dólares a Soumya Bhattacharya, viúvo de uma das vítimas do acidente do Ethiopian Airlines 737 Max, que aconteceu em 2019. A decisão foi emitida a 12 de novembro de 2025 pelo Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte de Illinois, em Chicago, naquele que é o primeiro grande veredicto financeiro relacionado com esta tragédia desde os acordos extrajudiciais concluídos entre 2019 e 2021.
A Boeing, em comunicado, afirmou que a empresa lamenta todas as perdas sofridas: “embora tenhamos resolvido a grande maioria destas reclamações através de acordos, as famílias têm igualmente direito a prosseguir com os seus pedidos através de julgamentos para obtenção de indemnizações, e respeitamos o seu direito de o fazer”, disse.
De acordo com a Reuters, o processo alegava que o avião 737 MAX tinha um defeito de conceção e que a Boeing falhou ao não alertar os passageiros e o público sobre os seus perigos.
Recorde-se que, a 10 de março de 2019, o voo ET302 da Ethiopian Airlines, com partida de Adis Abeba e destino a Nairobi, caiu seis minutos após a descolagem, matando todas as 157 pessoas a bordo.
O modelo Boeing 737 Max esteve envolvido em dois acidentes fatais: o da Lion Air, na Indonésia em 2018, e o da Ethiopian Airlines em 2019, resultando num total de 346 mortes.
Espera-se agora que dezenas de outros processos civis avancem nos próximos meses, ampliando as responsabilidades legais e financeiras da fabricante norte-americana.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Boeing obrigada a indemnizar em 28,45 milhões de dólares viúvo de vítima do acidente da Ethiopian Airlines
{{ noCommentsLabel }}