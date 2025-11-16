Boeing obrigada a indemnizar em 28,45 milhões de dólares viúvo de vítima do acidente da Ethiopian Airlines

A Boeing foi condenada a pagar 28,45 milhões de dólares a Soumya Bhattacharya, viúvo de uma das vítimas do acidente do Ethiopian Airlines 737 Max, que aconteceu em 2019. A decisão foi emitida a 12 de novembro de 2025 pelo Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte de Illinois, em Chicago, naquele que é o primeiro grande veredicto financeiro relacionado com esta tragédia desde os acordos extrajudiciais concluídos entre 2019 e 2021.

A Boeing, em comunicado, afirmou que a empresa lamenta todas as perdas sofridas: “embora tenhamos resolvido a grande maioria destas reclamações através de acordos, as famílias têm igualmente direito a prosseguir com os seus pedidos através de julgamentos para obtenção de indemnizações, e respeitamos o seu direito de o fazer”, disse.

De acordo com a Reuters, o processo alegava que o avião 737 MAX tinha um defeito de conceção e que a Boeing falhou ao não alertar os passageiros e o público sobre os seus perigos.

Recorde-se que, a 10 de março de 2019, o voo ET302 da Ethiopian Airlines, com partida de Adis Abeba e destino a Nairobi, caiu seis minutos após a descolagem, matando todas as 157 pessoas a bordo.

O modelo Boeing 737 Max esteve envolvido em dois acidentes fatais: o da Lion Air, na Indonésia em 2018, e o da Ethiopian Airlines em 2019, resultando num total de 346 mortes.

Espera-se agora que dezenas de outros processos civis avancem nos próximos meses, ampliando as responsabilidades legais e financeiras da fabricante norte-americana.