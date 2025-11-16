Mercedes-Benz G580: A mutação de um clássico do todo-terreno

Com ADN militar e espírito aventureiro, esta lenda automóvel adapta-se ao futuro com quatro motores elétricos, manobras surpreendentes e o som que os puristas não dispensam.

Este artigo integra a 16.ª edição do ECO magazine.

Há carros que nasceram para marcar a história, e o Mercedes-Benz G580 é precisamente isso: um marco na evolução de uma das criações mais icónicas da marca alemã.

Quando Mohamed Reza Pahlavi, o último Xá do Irão, pediu à Mercedes-Benz nos anos 1970 para criar um veículo militar todo-terreno que combinasse robustez com conforto, dificilmente imaginaria que estava a dar origem a um dos símbolos de ostentação mais reconhecidos do mundo automóvel.

Quase cinco décadas depois, a versão elétrica do clássico modelo G (o G580) representa uma metamorfose fascinante, ao conseguir manter a alma de um guerreiro com tudo o que a tecnologia do presente pode oferecer.

O que mais impressiona no G580 é precisamente aquilo que não mudou. As linhas retas e angulares que definiram o modelo desde 1979 mantêm-se intactas, criando uma silhueta inconfundível que continua a fazer virar cabeças. Os piscas em cima do capô, posicionados de forma característica, são um lembrete constante das origens militares do veículo.

E quem conhece um Mercedes Classe G sabe que o som do fecho das portas é inconfundível e memorável — aquele “thunk” metálico e sólido que transmite uma sensação de segurança e qualidade que poucos automóveis conseguem replicar. Este modelo elétrico preserva essas características distintivas, mas introduz subtis melhorias aerodinâmicas e tecnológicas que fazem a diferença.



























A revolução dos quatro motores

O verdadeiro espetáculo do G580 encontra-se no seu sistema de propulsão. Com quatro motores elétricos independentes — um para cada roda — e 579 cavalos de potência combinada, este Classe G (na versão Edition One que o ECO testou) é capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 4,7 segundos. Mas a tecnologia vai muito além da mera aceleração: o sistema permite manobras que beiram o impossível, como o famoso G-Turn, que faz o veículo rodar 360 graus sobre si próprio.

Durante os testes realizados em família pelas estradas nacionais e pelos trilhos mais desafiantes da Ericeira, o G580 demonstrou uma enorme versatilidade. Em estrada, comporta-se como um Mercedes de luxo convencional, mas nos trilhos off-road revela capacidades que deixam para trás os modelos tradicionais com motor de combustão. O sistema de torque vectoring individual é tão preciso que elimina a necessidade dos tradicionais bloqueios de diferencial, tornando a condução todo-terreno mais intuitiva e eficaz.

Uma das preocupações legítimas dos entusiastas do Classe G era a perda do icónico som do motor V8. A Mercedes respondeu com o sistema G-ROAR, que reproduz um som artificial de combustão através de um soundbar sob o capô, permitindo que os condutores mantenham essa experiência sensorial tão associada ao modelo. O sistema é discreto, mas eficaz, oferecendo uma alternativa para quem não se resigna ao silêncio dos motores elétricos.

O Mercedes-Benz G580 não é apenas mais um SUV elétrico. É a prova de que é possível evoluir sem perder a identidade. Com uma autonomia de cerca de 470 quilómetros e capacidade de carregamento rápido, este modelo representa a eletrificação inteligente de um clássico.