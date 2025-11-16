Portugal apura-se para a fase final do Mundial2026 após golear Arménia

A seleção portuguesa de futebol assegurou este domingo a nona presença num Campeonato do Mundo, ao golear por 9-1 a Arménia, na sexta e última jornada do Grupo F da qualificação europeia, no Estádio do Dragão, no Porto.

Sem o castigado Cristiano Ronaldo, Portugal adiantou-se por Renato Veiga (07 minutos), mas os arménios empataram através de Eduard Spertsyan (18), antes de Gonçalo Ramos (28), João Neves (30, 41 e 81), Bruno Fernandes (45+3, 51 e 72, o primeiro e o último de penálti) e Francisco Conceição (90+2) fixarem o resultado, que permite à seleção nacional confirmar a liderança do grupo.

Depois de 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022, a equipa lusa vai participar pela nona vez num Mundial, e sétima consecutiva, sendo que o melhor desempenho remonta precisamente à primeira presença, em Inglaterra, quando terminou no terceiro lugar.