Desporto

Portugal apura-se para a fase final do Mundial2026 após golear Arménia

  • Lusa
  • 16:06

A seleção portuguesa de futebol assegurou a nona presença num Campeonato do Mundo, ao golear por 9-1 a Arménia, na sexta e última jornada do Grupo F da qualificação europeia, no Estádio do Dragão.

A seleção portuguesa de futebol assegurou este domingo a nona presença num Campeonato do Mundo, ao golear por 9-1 a Arménia, na sexta e última jornada do Grupo F da qualificação europeia, no Estádio do Dragão, no Porto.

Sem o castigado Cristiano Ronaldo, Portugal adiantou-se por Renato Veiga (07 minutos), mas os arménios empataram através de Eduard Spertsyan (18), antes de Gonçalo Ramos (28), João Neves (30, 41 e 81), Bruno Fernandes (45+3, 51 e 72, o primeiro e o último de penálti) e Francisco Conceição (90+2) fixarem o resultado, que permite à seleção nacional confirmar a liderança do grupo.

Depois de 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022, a equipa lusa vai participar pela nona vez num Mundial, e sétima consecutiva, sendo que o melhor desempenho remonta precisamente à primeira presença, em Inglaterra, quando terminou no terceiro lugar.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • Portugal apura-se para a fase final do Mundial2026

  • Extrema-direita francesa quer travar acordo com Mercosul

  • Das “pressões” ao “pragmatismo”: Europa alivia leis ESGpremium

  • Mutualista nega pagamento de defesa de Tomás Correia

  • Riscos geopolíticos devem preocupar seguros e fundos pensões

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Portugal apura-se para a fase final do Mundial2026 após golear Arménia

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.