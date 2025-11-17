5 coisas que vão marcar o dia

No dia em que arrancam os debates presidenciais com um frente a frente entre André Ventura e António José Seguro, a CGTP-IN entrega o pré-aviso de greve geral contra a revisão da lei do trabalho. A Comissão Europeia divulga as suas previsões económicas de outono e o INE revela as taxas de juro implícitas no crédito à habitação de outubro de 2025. Já o Banco de Portugal dá conta da evolução dos novos créditos aos consumidores.

Ventura e Seguro em frente a frente para as presidenciais

Arrancam nesta segunda-feira os debates televisivos para as presidenciais de 2026, com um primeiro frente a frente entre André Ventura e António José Seguro pelas 21h, na TVI. Estão previstos 28 debates televisivos entre os oito candidatos confirmados às eleições que se realizam a 18 de janeiro. O debate de encerramento, a 22 de dezembro, é também na Media Capital, com Gouveia e Melo e Marques Mendes.

CGTP-IN entrega pré-aviso de greve geral no Ministério do Trabalho

A Comissão Executiva do Conselho Nacional da CGTP-IN, encabeçada pelo secretário-geral Tiago Oliveira, entrega esta segunda-feira no Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social o pré-aviso de greve geral convocada para 11 de dezembro. O protesto contra a revisão da lei do trabalho vai acontecer em conjunto com a UGT que aprovou a paralisação esta quinta-feira em conselho geral.

Comissão Europeia divulga previsões de outono

A Comissão Europeia apresenta esta segunda-feira uma atualização das suas previsões económicas de outono. Nas projeções da primavera apontou para um crescimento de 1,1% da União Europeia e de 0,9% da Zona Euro em 2025. Antecipava para 2026 uma aceleração do crescimento para 1,5 % na UE e 1,4 % na área do euro.

Como andam os juros do crédito à habitação

O Instituto Nacional de Estatística (INE) revela nesta segunda-feira os dados das taxas de juro implícitas no crédito à habitação referentes a outubro de 2025. Em setembro esta taxa manteve a tendência de descida: os juros implícitos no conjunto dos créditos à habitação baixaram para 3,228%, enquanto nas novas operações, realizadas nos últimos três meses, a taxa recuou de 2,883% para 2,873%. Nesta segunda-feira o INE divulga igualmente a atividade turística relativa ao terceiro trimestre deste ano e as estatísticas dos Transportes e Comunicações referentes a 2024.

Como evoluíram os novos créditos ao consumo

O Banco de Portugal divulga os valores mais recentes referentes à evolução dos novos créditos aos consumidores. Em outubro deste ano, o Banco de Portugal revelou ter havido uma contração de 14,5% do volume de novos créditos aos consumidores entre julho e agosto. Registou uma quebra de 17,4% no crédito automóvel e uma menor procura sazonal das famílias face a julho.