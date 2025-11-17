Abastecimento de água em Portel reabilitado e ampliado com investimento de 3,2 milhões de euros
A reabilitação do sistema de abastecimento de água em Portel vai beneficiar os 5.747 habitantes e deverá estar concluída no primeiro semestre de 2026.
O sistema de abastecimento de água à população do concelho de Portel, no distrito de Évora, está a ser reabilitado e ampliado, num investimento de 3,2 milhões de euros, com apoio de fundos europeus, foi esta segunda-feira anunciado.
Em comunicado, a empresa Águas do Vale do Tejo (AdVT), do grupo Águas de Portugal (AdP), revelou que foi aprovado “um importante financiamento europeu” para a ampliação e reabilitação do sistema de abastecimento de água do concelho de Portel.
“A operação, aprovada no âmbito do Programa Regional Alentejo 2030, conta com um apoio do FEDER [Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional] de 1.044.784 euros, representando 33% do investimento total no valor de 3,2 milhões de euros”, adiantou.
Segundo a empresa, o projeto, já em execução e com conclusão prevista para o primeiro semestre de 2026, contempla a construção de 20,74 quilómetros de novas condutas e de novos reservatórios e a ampliação da capacidade de armazenamento de água.
Serão beneficiados diretamente os 5.747 habitantes de Portel.
A reabilitação de captações, a modernização de equipamentos de controlo e monitorização e a otimização dos vários processos inerentes à operação são outras das ações previstas na empreitada em curso.
“Serão beneficiados diretamente os 5.747 habitantes de Portel”, realçou a AdVT, salientando que, quando as obras estiverem concluídas, a população deste concelho passará a dispor de “um abastecimento de água mais fiável e eficiente”.
Além disso, referiu a empresa pública, haverá “ganhos ambientais e económicos”, pois o projeto prevê a “redução de perdas de água, em 52%, e do consumo energético, em 25%”.
“Trata-se de um investimento estruturante que contribui significativamente para os objetivos de desenvolvimento sustentável e resiliência climática da região”, sublinhou.
De acordo com a AdVT, a empreitada está enquadrada nas prioridades do Portugal 2030 e nos compromissos de eficiência na gestão dos recursos hídricos e garante à população de Portel o acesso a água potável de qualidade de forma contínua e sustentável.
A AdVT tem a concessão da gestão e exploração das redes de abastecimento de água e de saneamento do concelho de Portel.
