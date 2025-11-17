Mercado Ibérico

Ágora Diplomática distingue o Hospital Ruber Internacional e o Hospital Universitário Dexeus como os melhores para o corpo diplomático

  • Servimedia
  • 7:05

Ágora Diplomática, entidade de referência do corpo diplomático acreditado em Espanha, reconheceu os dois hospitais como os melhores pelos seus serviços hospitalares prestados à comunidade diplomática.

O reconhecimento destaca a excelência na assistência, a tecnologia médica de ponta e a atenção personalizada que distinguem o Hospital Ruber Internacional, em Madrid, e o Hospital Dexeus, em Barcelona, tornando-os centros de saúde de referência para os próprios diplomatas, bem como para atender residentes internacionais e viajantes.

O presidente da Ágora Diplomática, Pau Herrera, destacou «a confiança e a qualidade humana da equipa médica do Hospital Ruber Internacional e do Hospital Universitário Dexeus, bem como o seu compromisso com a inovação e a segurança do paciente». Ambos os centros de saúde contam com mais de quatro décadas de trajetória e com uma rede de especialistas de prestígio internacional em várias disciplinas médicas.

O reconhecimento enquadra-se no trabalho desenvolvido pela Ágora Diplomática através do seu Healthdesk Diplomático, dedicado à aproximação das instituições médicas e à assistência ao corpo diplomático residente em Espanha. Além de ser um ponto de encontro exclusivo para diplomatas que visa promover as relações institucionais, culturais e de cooperação entre o corpo diplomático e as principais entidades públicas e privadas do país.

 

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • Trump pede que aprovem divulgação dos arquivos de Epstein

  • Em atualização

    Zona Euro cresce 1,3% este ano. Defesa pressiona défices

  • CE mais pessimista que Governo prevê défice de 0,3% em 2026

  • Auditoria a novo edifício do BdP não é prioridade do TdC

  • Opinião

    Como evitar a dupla tributação entre Brasil e Portugal

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Ágora Diplomática distingue o Hospital Ruber Internacional e o Hospital Universitário Dexeus como os melhores para o corpo diplomático

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.