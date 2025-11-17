Ágora Diplomática distingue o Hospital Ruber Internacional e o Hospital Universitário Dexeus como os melhores para o corpo diplomático
Ágora Diplomática, entidade de referência do corpo diplomático acreditado em Espanha, reconheceu os dois hospitais como os melhores pelos seus serviços hospitalares prestados à comunidade diplomática.
O reconhecimento destaca a excelência na assistência, a tecnologia médica de ponta e a atenção personalizada que distinguem o Hospital Ruber Internacional, em Madrid, e o Hospital Dexeus, em Barcelona, tornando-os centros de saúde de referência para os próprios diplomatas, bem como para atender residentes internacionais e viajantes.
O presidente da Ágora Diplomática, Pau Herrera, destacou «a confiança e a qualidade humana da equipa médica do Hospital Ruber Internacional e do Hospital Universitário Dexeus, bem como o seu compromisso com a inovação e a segurança do paciente». Ambos os centros de saúde contam com mais de quatro décadas de trajetória e com uma rede de especialistas de prestígio internacional em várias disciplinas médicas.
O reconhecimento enquadra-se no trabalho desenvolvido pela Ágora Diplomática através do seu Healthdesk Diplomático, dedicado à aproximação das instituições médicas e à assistência ao corpo diplomático residente em Espanha. Além de ser um ponto de encontro exclusivo para diplomatas que visa promover as relações institucionais, culturais e de cooperação entre o corpo diplomático e as principais entidades públicas e privadas do país.
Ágora Diplomática distingue o Hospital Ruber Internacional e o Hospital Universitário Dexeus como os melhores para o corpo diplomático
