APS lança curso sobre seguro de perdas de exploração

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) anunciou esta segunda-feira em comunicado o lançamento do curso avançado “Seguro de Perdas de Exploração”. A formação irá começar no dia 26 de novembro, em formato presencial na sede da APS em Lisboa.

Esta formação tem como objetivo dar “a conhecer os mais recentes desenvolvimentos no âmbito do Business Interruption Insurance” e explorar a aplicação prática da apólice nos diferentes setores, “tanto na subscrição como na regularização de sinistros”.

O curso vai abordar ainda os temas de: estrutura da apólice de perdas de exploração e sua evolução; as cláusulas adicionais mais utilizadas no mercado; o aumento de custo de exploração e aumento adicional; as variantes de lucro bruto; o “Material Damage Overlap”; as franquias e especificidades setoriais na regularização de sinistros; e também os “Sticky Costs”.

A leccionar este curso está Alfredo Soares da Cruz, economista com experiência em consultoria, auditoria, gestão de empresas e atuação especializada no âmbito do Business Interruption Insurance.

Esta é uma formação avançada direcionada a colaboradores do setor segurador das áreas de sinistros, comercial, subscrição e análise de riscos com conhecimentos na área dos seguros de perdas de exploração, bem como outros profissionais com experiência nesta área, tal como peritos de patrimoniais, mediadores e corretores, responsáveis nas empresas pela contratação de seguros e gestores de risco.