Bruxelas vê Portugal como um dos países com maior crescimento na reta final do ano

A Comissão Europeia prevê que a economia portuguesa cresça, no quarto trimestre, 1,7% em termos homólogos e 0,6% na comparação em cadeia, colocando Portugal entre os cinco países da Zona Euro com a melhor performance económica na reta final do ano.

Os valores constam das previsões económicas de outono, divulgadas na segunda-feira, e na qual Bruxelas prevê um crescimento da economia portuguesa de 1,9% no conjunto deste ano, menos 0,1 pontos percentuais do que o Governo. Contudo, o executivo comunitário mostra-se confiante no Produto Interno Bruto (PIB) português face a uma Zona Euro para a qual prevê uma taxa de 1,3% em 2025.

Bruxelas projeta, para o quarto trimestre deste ano, uma expansão homóloga do PIB português de 1,7%, uma taxa que, de acordo com as previsões para os restantes países, é das mais elevadas da Zona Euro, apenas atrás da esperada para o Luxemburgo (3,3%) e de Espanha e Croácia (ambas com taxas de 2,5%). Por outro lado, Áustria (0,2%) e Alemanha (0,3%) situam-se no extremo oposto.

O lugar nos cimeiros do ranking mantém-se ainda na perspetiva da comparação em cadeia, com a Comissão a apontar para uma taxa de 0,6%. Um valor apenas superado pelo Luxemburgo (1,1%) e pela Lituânia (0,8%), enquanto Áustria (0,1%) e França, Itália e Alemanha (0,2%) registam as taxas mais baixas.

A economia portuguesa cresceu 2,4% em termos homólogos no terceiro trimestre, traduzindo uma aceleração face à taxa de 1,8% registada entre abril e junho, de acordo com a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgada no final de outubro. Na comparação trimestral, o Produto Interno Bruto (PIB) avançou 0,8%. Estes valores colocaram Portugal como o quarto país da Zona Euro com maior crescimento, superado pela Irlanda (+12,3%), pelo Chipre (3,6%) e Espanha (2,8%).

Na comparação trimestral, Portugal ocupou o segundo lugar da tabela, com o primeiro a caber ao Chipre (0,9%). O Eurostat reviu, na sexta-feira passada, em ligeira alta o crescimento homólogo da Zona Euro no terceiro trimestre para 1,4% e da União Europeia para 1,5%, mais 0,1 pontos percentuais em ambos os casos face à estimativa inicial divulgada no final de outubro, mas manteve a evolução de 0,2% na comparação em cadeia para os países do euro.