Campanha da Uzina e Ikea vence Grand Prix de Direct no El Ojo de Iberoamérica 2025

A campanha “Hidden Tags” foi também eleita como a Melhor Ideia Local, enquanto a Uzina foi reconhecida como a Melhor Agência de Portugal e a Ikea como o Melhor Anunciante do país.

A campanha “Ikea Hidden Tags”, criada pela Uzina para a Ikea Portugal, conquistou o Grand Prix na categoria de Direct no El Ojo de Iberoamérica 2025, além de vários prémios em múltiplas categorias.

No total, a Uzina arrecadou um Ouro e o Grand Prix em Direct, bem como duas Pratas em Creative Data, uma Prata em Inovação e uma Prata em Experiência de Marca. “Hidden Tags” foi também eleita como a Melhor Ideia Local, enquanto a Uzina foi reconhecida como a Melhor Agência de Portugal e a Ikea como o Melhor Anunciante do país.

“Ganhar um Grand Prix no El Ojo de Iberoamérica tem muito valor para nós. Esta é a maior e mais importante mostra da publicidade latina no mundo. Ganhámos ao lado de trabalhos como ‘Tracking Bad Bunny’, ‘Gulf of México’ da Heineken ou campanhas globais da Axe e da Cornetto. E ganhámos com unanimidade do júri, numa das categorias mais disputadas do festival, sobressaindo sobre trabalhos de grandes mercados criativos como o Brasil, o México e a Argentina. Estamos muito contentes pela Uzina, pela Ikea e por Portugal“, diz Susana Albuquerque, diretora criativa executiva e partner da Uzina, citada em comunicado.

A campanha da Uzina para a Ikea, recorde-se, já tinha conquistado dois ouros, duas prata e um bronze no Festival de Criatividade de Cannes deste ano. Além disso, a Ikea ganhou também o Grande Prémio e foi distinguida como Marca do Ano dos APPM Marketing Awards.

Recentemente, a Uzina foi também reconhecida como a quinta melhor agência do espaço ibero-americano em 2025, segundo o Grand Slam FIAP 2025, rankings de criatividade e efetividade publicitária da região.

A campanha premiada foi lançada pela Ikea para celebrar os seus 20 anos em Portugal, tendo a marca desafiado os clientes a procurarem as etiquetas dos seus produtos, com o objetivo de encontrar o móvel mais antigo da marca sueca em Portugal. Quem tivesse a peça de imobiliário com maior idade ganhava um voucher de 2.000 euros.

Para comunicar a ação, a marca apostou na altura numa campanha presente com um filme em televisão e digital, mas também com imagens em mupis, redes sociais e site. Contou ainda com conteúdo de uma influenciadora para mostrar aos consumidores como ler as etiquetas.

A campanha gerou um aumento de 14% nas vendas (em relação ao ano passado), com 31% das vendas registadas provenientes de novos membros Ikea Family e 42% de crescimento de novos membros no programa de fidelização (+95,5 mil novos membros).