CEO nacionais mais otimistas que os restantes no desempenho dos seus negócios

Apesar de metade dos CEO portugueses desconfiar da economia global, os líderes das empresas nacionais continuam a estar mais otimistas em relação ao desempenho dos seus negócios em comparação com a média global. A conclusão consta do estudo “CEO Outlook de 2025” apresentado pela KPMG.

“Os líderes corporativos portugueses têm demonstrado níveis elevados de resiliência e de foco no crescimento interno, mesmo em contextos internacionais e geopolíticos de incerteza. De acordo com o estudo CEO Outlook de 2025 da KPMG, 86% dos CEO em Portugal estão confiantes nas perspetivas de crescimento das suas empresas, um valor superior à média global de 79%“, conclui a análise divulgada esta segunda-feira.

Este otimismo mantém-se apesar de a confiança na economia mundial ter recuado para um mínimo de três anos. “Apenas 50% dos CEO nacionais manifestam confiança na economia mundial, um valor muito inferior aos 68% registados entre os líderes globais, o que representa o nível mais baixo desde 2022”, indica a KPMG, notando que esta “diferença evidencia uma perceção clara da fragilidade do ambiente externo, marcado pela persistência de tensões geopolíticas e pela desaceleração económica a nível internacional”.

Os resultados mostram ainda que os “executivos portugueses revelam-se ativos na adaptação e redefinição das suas estratégias de crescimento: 72% afirmam já ter ajustado os seus planos para responderem à nova conjuntura”, numa altura em que a prioridade passa por reforçar a resiliência operacional, investir em talento e tecnologia e consolidar estruturas capazes de resistir à volatilidade.

Entre os principais desafios identificados pelos líderes empresariais em Portugal, a cibersegurança continua a liderar o top das preocupações (32%). Também a integração da integração da inteligência artificial na força de trabalho (24%), a disrupção tecnológica e a gestão de equipas multigeracionais (22%), bem como as exigências regulatórias (20%) e a incerteza económica global (18%) são indicados pelos inquiridos.

Confiança dos responsáveis globais cai para mínimo de quatro anos

A nível global, o relatório CEO Outlook da KPMG indica que a confiança dos CEO na economia mundial desceu para 68%, o valor mais baixo dos últimos quatro anos. Ainda assim, os líderes empresariais continuam a investir no crescimento: 40% preveem um aumento dos lucros superior a 2,5% nos próximos 12 meses e 89% antecipam operações de fusão e aquisição.

Os responsáveis globais pretendem também continuar a fazer um forte investimento em talento e em transformação digital: 92% planeiam aumentar o número de colaboradores, enquanto os principais obstáculos ao crescimento permanecem estáveis. O cibercrime e cibersegurança lideram (79%), seguidos pela formação e requalificação de equipas em IA (77%) e pela integração bem-sucedida da IA nos processos empresariais (75%).