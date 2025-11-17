Mudanças na lei laboral

CGTP não se compromete com extensão da greve geral para dois dias

  • Lusa
  • 14:03

UGT já admite prolongar greve geral. Já a CGTP não se compromete, pelo menos, para já com a extensão da paralisação.

O secretário-geral da CGTP disse hoje não ter recebido qualquer nova proposta do Governo sobre a reforma à legislação laboral e não se compromete em prolongar a greve geral convocada para 11 de dezembro para dois dias.

“Aquilo que temos que assumir é a construção de uma grande greve geral para o dia 11 [de dezembro]”, afirmou o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, em declarações aos jornalistas, quando questionado sobre se a CGTP admitia prolongar a greve geral de um para dois dias, tal como admitido pelo secretário-geral da UGT.

Tiago Oliveira acrescentou ainda que a CGTP irá “sempre” estudar e avaliar novas formas de luta para “derrotar o pacote laboral”, mas não se comprometendo com um eventual prolongamento da greve geral.

As declarações foram transmitidas aos jornalistas minutos antes de a CGTP entregar o pré-aviso de greve geral para 11 de dezembro no Ministério do Trabalho, em Lisboa.

O secretário-geral da CGTP rejeitou as críticas que têm vindo a ser feitas pela ministra do Trabalho, referindo que a central sindical “está em todas as reuniões para as quais é convocada” e que se apresenta para “discutir e avaliar tudo o que o Governo” coloca em cima da mesa.

Questionado sobre se a CGTP recebeu a nova proposta apresentada pelo executivo à UGT, Tiago Oliveira diz não ter recebido o documento.

“A única proposta que está em cima da mesa foi a primeira que o Governo apresentou em finais de julho”, afirmou Tiago Oliveira, lamentando ainda que o Executivo não tenha acolhido nenhuma proposta apresentada pela central sindical.

