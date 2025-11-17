Ciberataque tirou todos os lucros do ano à Jaguar Land Rover no Reino Unido

Após um ciberataque, a Jaguar Land Rover Automotive Plc. (JLR) afirmou que a sua margem de lucro anual poderá ser totalmente anulada, isto depois do ataque ter interrompido temporariamente a produção no maior construtor automóvel do Reino Unido.

Sem seguro de cibersegurança, a fabricante de automóveis detida pela Tata Motors Passenger Vehicles Ltd., da Índia, que apontava uma margem de lucro de cerca de 7%, espera agora um consumo do fluxo de caixa livre até 2,5 mil milhões de libras.

De acordo com a Insurance Business Magazine, o ataque cibernético obrigou a produção a ser suspensa durante quase seis semanas, uma paragem sem precedentes para um incidente deste tipo. O ataque teve tal impacto que levou mesmo à realização de reuniões de emergência entre funcionários do governo britânico e os fornecedores com dificuldades em cumprir os seus pagamentos, tendo o governo britânico intervido com uma garantia de empréstimo de emergência de 1,5 mil milhões de libras para ajudar os fornecedores.

Conforme avança o Financial Times, à data do ciberataque, a Jaguar Land Rover estava em negociações com a corretora de seguros Lockton sobre a aquisição de uma apólice.

Gradualmente, as operações foram vindo a ser retomadas durante o mês passado e a empresa terá criado um programa de financiamento de 500 milhões de libras para fornecedores elegíveis, que lhes permite receber pagamentos muito mais cedo do que o habitual.

O ataque informático foi “como nada que tenha vivido antes”, disse o diretor financeiro da JLR, Richard Molyneux. As tarifas são um impacto que facilmente se compreende e gere, mas lidar com um ciberataque é “muito mais difícil”, afirmou numa chamada com jornalistas.