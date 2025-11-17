Ciberataque tirou todos os lucros do ano à Jaguar Land Rover no Reino Unido
Sem seguro de cibersegurança, a maior fabricante de automóveis britânica sofre enormes prejuízos após ser forçada a interromper temporariamente a produção.
Após um ciberataque, a Jaguar Land Rover Automotive Plc. (JLR) afirmou que a sua margem de lucro anual poderá ser totalmente anulada, isto depois do ataque ter interrompido temporariamente a produção no maior construtor automóvel do Reino Unido.
Sem seguro de cibersegurança, a fabricante de automóveis detida pela Tata Motors Passenger Vehicles Ltd., da Índia, que apontava uma margem de lucro de cerca de 7%, espera agora um consumo do fluxo de caixa livre até 2,5 mil milhões de libras.
De acordo com a Insurance Business Magazine, o ataque cibernético obrigou a produção a ser suspensa durante quase seis semanas, uma paragem sem precedentes para um incidente deste tipo. O ataque teve tal impacto que levou mesmo à realização de reuniões de emergência entre funcionários do governo britânico e os fornecedores com dificuldades em cumprir os seus pagamentos, tendo o governo britânico intervido com uma garantia de empréstimo de emergência de 1,5 mil milhões de libras para ajudar os fornecedores.
Conforme avança o Financial Times, à data do ciberataque, a Jaguar Land Rover estava em negociações com a corretora de seguros Lockton sobre a aquisição de uma apólice.
Gradualmente, as operações foram vindo a ser retomadas durante o mês passado e a empresa terá criado um programa de financiamento de 500 milhões de libras para fornecedores elegíveis, que lhes permite receber pagamentos muito mais cedo do que o habitual.
O ataque informático foi “como nada que tenha vivido antes”, disse o diretor financeiro da JLR, Richard Molyneux. As tarifas são um impacto que facilmente se compreende e gere, mas lidar com um ciberataque é “muito mais difícil”, afirmou numa chamada com jornalistas.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Ciberataque tirou todos os lucros do ano à Jaguar Land Rover no Reino Unido
{{ noCommentsLabel }}