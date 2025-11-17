Como aproveitar o potencial do 5G. Oiça o podcast À Prova de Futuro

O 5G, ou seja, a quinta geração de tecnologia de redes móveis, oferece velocidades maiores, mais capacidade e menor (tempo de resposta do que as redes anteriores, como a 4G. Em Portugal as licenças 5G foram atribuídas no final de 2021, após um leilão que foi criticado por ter começado tarde e demorado 200 dias. Mas as operadoras foram rápidas e as redes já estão bem implantadas.

No entanto, o potencial que o 5G oferece em termos de inovação e soluções para clientes empresariais, especialmente aqueles que precisam de redes privadas, ainda não está a ser aproveitado a 100% e há que promover casos de uso para acelerar a adesão.

A primeira entrevista é com Sandra Maximiano, presidente da Autoridade Nacional das Comunicações (ANACOM). Logo a seguir teremos a rubrica ‘Está a dar que falar’ e depois vamos conversar com Raquel Santos, diretora de Telecom, Media & Tech na NTT DATA Portugal.