Conservas a caminho de exportações recorde de 400 milhões de euros

A indústria conserveira portuguesa, que é formada por duas dezenas de fábricas, prevê encerrar o ano com exportações superiores a 400 milhões de euros, com Espanha, França e Itália a ocuparem o pódio. No ano passado, o mercado externo rendeu 334 milhões de euros.

“Os dados confirmam o crescimento consistente da indústria e preveem alcançar um marco inédito nas exportações, reforçando a relevância económica, histórica e cultural do setor”, afirma José Maria Freitas, presidente da Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe (ANICP), citado em comunicado.

No primeiro semestre, o setor registou um aumento de 12% nas exportações, totalizando 199 milhões de euros. Entre os motivos que sustentam esta evolução está a certificação MSC, que, ao atestar o selo azul à pescaria da sardinha, permite acrescentar 10% a 15% de valor por tonelada exportada.

Além disso, a entrada no mercado japonês justifica o prognóstico para a receita anual, impulsionada pela presença da Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe na Expo Osaka 2025, em setembro.

“Embora estejamos ainda numa fase de distribuição experimental, prevemos que, em 2027, o Japão possa representar um incremento de cinco milhões na faturação, uma vez que, além de ser o terceiro maior consumidor de peixe per capita, privilegia produtos com certificações de sustentabilidade”, revela José Maria Freitas, presidente da associação, citado em comunicado.

No que diz respeito ao produto, o atum continua a ser a espécie mais procurada, apesar do crescimento de 73% em volume de sardinha, explicado pela certificação MSC.

A fileira conserveira assegura cerca de 11 mil postos de trabalho, quatro mil diretos, sendo que, destes, 80% são ocupados por mulheres, um traço distintivo do setor — é o caso da Pinhais, da Ramirez e da Comur onde a força de trabalho é maioritariamente feminina.