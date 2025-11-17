Dazn aposta em transmissão gratuita de jogos como campanha de Black Friday

Ideias +M

A Dazn vai apostar na transmissão gratuita de jogos de várias competições mundiais, como a Champions League e a Formula 1, entre 24 e 30 de novembro, durante a semana da Black Friday. O acesso poderá ser feito quer através da app, como pelos operadores de televisão Meo, Nos, Nowo e Vodafone.

A iniciativa surge após um período de auscultação aos fãs sobre o que mais valorizavam nesta altura, com os jogos grátis a destacarem-se como um pedido recorrente.

“Nesta Black Friday quisemos aproximar ainda mais o desporto de todos. Depois da transmissão gratuita do Mundial de Clubes, voltamos a abrir o acesso a algumas das maiores competições do mundo, permitindo que qualquer adepto viva esta experiência sem qualquer custo”, explica João Diogo Ferreira, managing director da Dazn Portugal, citado em comunicado.

“Esta iniciativa nasce do feedback dos fãs e reforça a nossa missão de tornar o desporto mais acessível. Queremos que todos possam experimentar a Dazn e perceber o valor daquilo que entregamos diariamente aos nossos subscritores”, acrescenta ainda.

A plataforma global de entretenimento desportivo vai também disponibilizar condições especiais para a subscrição dos seus serviços.

A programação gratuita na semana da Black Friday reúne vários encontros da UEFA Champions League, UEFA Europa League, Premier League, LALIGA, Bundesliga, Eredivisie, Youth League e Formula 1. Entre os destaques, está o confronto entre o PSG (que conta com quatro internacionais portugueses) e o Tottenham (no dia 26 de novembro), assim como o jogo que coloca o Manchester City (de Rúben Dias, Bernardo Silva e Matheus Nunes) contra o Leeds (no dia 29 de novembro).

