Presidenciais 2026

Debates para as presidenciais arrancam esta segunda-feira. Veja o calendário

 + M,

No total serão transmitidos 28 debates. O arranque acontece esta segunda-feira, com a TVI a colocar frente a frente André Ventura e António José Seguro. Confira o calendário completo.

Os debates televisivos, que vão colocar a debater os candidatos a Presidente da República, arrancam esta segunda-feira. No total serão 28 os debates no âmbito das eleição presidenciais de 18 de janeiro, todos transmitidos em sinal aberto. Destes, 12 são na RTP1, oito transmitidos pela SIC e os outros oito pela TVI.

Cada debate — entre Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes, André Ventura, António José Seguro, António Filipe, João Cotrim de Figueiredo, Catarina Martins e Jorge Pinto — terá entre 30 a 35 minutos e será transmitido em sinal aberto por cada um dos operadores. Em simultâneo, e para alargar o alcance, passam nos canais de informação de cada um dos grupos – RTP Notícias, SIC Notícias e CNN Portugal – e também online.

O arranque acontece esta segunda-feira, 17 de novembro, data em que a TVI coloca frente a frente André Ventura e António José Seguro. O debate de encerramento, a 22 de dezembro, acontece também na estação Media Capital, com Gouveia e Melo e Marques Mendes. André Ventura e Marques Mendes vão estar frente a frente na SIC, tal como Gouveia e Melo e António José Seguro. A RTP1, a título de exemplo, terá o frente a frente entre Gouveia e Melo e André Ventura.

Consulte o calendário completo

 

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares
Para si
Media
Dona da CMTV apresenta queixa da RTP, SIC e TVI

A Medialivre, dona da CMTV e da Now, apresentou uma queixa na Entidade Reguladora para a Comunicação Social contra a RTP, SIC e TVI por causa dos debates das presidenciais.

Lusa,

Vítor Gonçalves, Bernardo Ferrão e Nuno Santos
Presidenciais 2026
TV deixam cair “exclusividade” nos debates das presidenciais

Os candidatos terão dado nota de que não aceitarão outros debates nas cinco semanas em que decorrem os organizados por RTP1, SIC e TVI, mas a decisão deixa de fazer parte do acordo com as TVs.

Carla Borges Ferreira,

Media
CNE contra debates acordados pela RTP, SIC e TVI

CNE avisa que vai comunicar a sua posição à Entidade Reguladora da Comunicação Social e à Autoridade da Concorrência "para que apreciem os factos e, se assim entenderem, se pronunciem".

Carla Borges Ferreira,