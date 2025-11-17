Debates para as presidenciais arrancam esta segunda-feira. Veja o calendário

No total serão transmitidos 28 debates. O arranque acontece esta segunda-feira, com a TVI a colocar frente a frente André Ventura e António José Seguro. Confira o calendário completo.

Os debates televisivos, que vão colocar a debater os candidatos a Presidente da República, arrancam esta segunda-feira. No total serão 28 os debates no âmbito das eleição presidenciais de 18 de janeiro, todos transmitidos em sinal aberto. Destes, 12 são na RTP1, oito transmitidos pela SIC e os outros oito pela TVI.

Cada debate — entre Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes, André Ventura, António José Seguro, António Filipe, João Cotrim de Figueiredo, Catarina Martins e Jorge Pinto — terá entre 30 a 35 minutos e será transmitido em sinal aberto por cada um dos operadores. Em simultâneo, e para alargar o alcance, passam nos canais de informação de cada um dos grupos – RTP Notícias, SIC Notícias e CNN Portugal – e também online.

O arranque acontece esta segunda-feira, 17 de novembro, data em que a TVI coloca frente a frente André Ventura e António José Seguro. O debate de encerramento, a 22 de dezembro, acontece também na estação Media Capital, com Gouveia e Melo e Marques Mendes. André Ventura e Marques Mendes vão estar frente a frente na SIC, tal como Gouveia e Melo e António José Seguro. A RTP1, a título de exemplo, terá o frente a frente entre Gouveia e Melo e André Ventura.

Consulte o calendário completo