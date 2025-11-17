Eduardo da Silva Baptista reforça equipa da BAS
A sociedade de advogados BAS reforçou a equipa das áreas de Contencioso, Direito Laboral e Segurança Social com a integração do associado Eduardo da Silva Baptista.
O novo reforço transita da Nuno Teixeira Matos e Nelson Rocha, sociedade onde fez o seu estágio. A firma integra também duas estagiárias: Matilde Correia Lima e Margarida Chaves Pereira.
Fundada há 15 anos, a BAS conta atualmente com cerca de 40 profissionais nos escritórios de Lisboa e Porto, assegurando ainda presença internacional em Angola, Brasil e Moçambique.
