Advocatus

Fieldfisher assessora a Overseas em parceria com o Grupo André Guimarães para novo projeto imobiliário em Lisboa

A equipa da Fieldfisher teve a intervenção de Ana Luísa Oliveira e de Sara Mendes, respetivamente Co-coordenadora e Associada do Departamento de Direito Comercial, Societário e M&A.

A Fieldfisher Portugal prestou assessoria jurídica à Overseas, empresa portuguesa do segmento residencial e turístico, na formalização da parceria estratégica com o Grupo André Guimarães, um dos principais promotores imobiliários do Brasil, para o desenvolvimento de um novo projeto imobiliário em Lisboa.

O empreendimento, que prevê mais de 200 unidades e um Valor Geral de Vendas (VGV) superior a 150 milhões de euros, será projetado pelo reconhecido arquiteto Miguel Saraiva, reforçando a aposta na qualidade e na diferenciação arquitetónica.

A equipa da Fieldfisher envolvida na operação teve a intervenção de Ana Luísa Oliveira e de Sara Mendes, respetivamente Co-coordenadora e Associada do Departamento de Direito Comercial, Societário e M&A, assegurando um acompanhamento rigoroso e multidisciplinar em todas as fases da transação.

As advogadas destacam que “esta parceria entre a Overseas e o Grupo André Guimarães representa um marco estratégico para o setor residencial e turístico em Lisboa” e acrescentam: “é com grande entusiasmo que colocamos a nossa experiência jurídica e multidisciplinar ao serviço de um projeto que contribuirá de forma significativa para o desenvolvimento urbano da cidade e para o dinamismo do mercado imobiliário nacional”.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • PRR dá “contributo substancial” à política orçamental

  • Pedro Duarte eleito líder da Área Metropolitana do Porto

  • Dazn transmite gratuitamente jogos na semana da Black Friday

  • Fotogaleria: Sérvulo premiado com Lifetime Achievement

  • BBC diz-se determinada a defender-se de Trump

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Fieldfisher assessora a Overseas em parceria com o Grupo André Guimarães para novo projeto imobiliário em Lisboa

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Especial

Fieldfisher quer crescer faturação em 20% no primeiro ano

Frederico Pedreira,

O co-managing partner da Fieldfisher Portugal, André Miranda, explicou como foi a entrada deste novo player no mercado português e garantiu que pretendem preservar a identidade local.