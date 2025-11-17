Fieldfisher assessora a Overseas em parceria com o Grupo André Guimarães para novo projeto imobiliário em Lisboa

A Fieldfisher Portugal prestou assessoria jurídica à Overseas, empresa portuguesa do segmento residencial e turístico, na formalização da parceria estratégica com o Grupo André Guimarães, um dos principais promotores imobiliários do Brasil, para o desenvolvimento de um novo projeto imobiliário em Lisboa.

O empreendimento, que prevê mais de 200 unidades e um Valor Geral de Vendas (VGV) superior a 150 milhões de euros, será projetado pelo reconhecido arquiteto Miguel Saraiva, reforçando a aposta na qualidade e na diferenciação arquitetónica.

A equipa da Fieldfisher envolvida na operação teve a intervenção de Ana Luísa Oliveira e de Sara Mendes, respetivamente Co-coordenadora e Associada do Departamento de Direito Comercial, Societário e M&A, assegurando um acompanhamento rigoroso e multidisciplinar em todas as fases da transação.

As advogadas destacam que “esta parceria entre a Overseas e o Grupo André Guimarães representa um marco estratégico para o setor residencial e turístico em Lisboa” e acrescentam: “é com grande entusiasmo que colocamos a nossa experiência jurídica e multidisciplinar ao serviço de um projeto que contribuirá de forma significativa para o desenvolvimento urbano da cidade e para o dinamismo do mercado imobiliário nacional”.