Forvis Mazars vai auditar contas do Futebol Clube do Porto

A Forvis Mazars foi escolhida como auditor e revisor oficial de contas do Futebol Clube do Porto, assumindo funções a partir da época 2026/2027. A auditora vai suceder à EY na fiscalização das contas do clube liderado por André Villas-Boas.

“Esta nomeação reflete o reconhecimento da competência técnica, independência e rigor profissional da Forvis Mazars, bem como o investimento que tem vindo a ser realizado na indústria, reforçando a confiança que as instituições desportivas nacionais depositam na firma”, defende a auditora num comunicado divulgado esta segunda-feira.

A auditoria às contas do Futebol Clube do Porto, sucedendo à EY, vai permitir à Forvis Mazars “reforçar a sua presença na indústria do desporto e consolidar a sua posição como um dos principais players no mercado nacional, apoiando organizações de referência em múltiplas indústrias“, acrescenta.

“É com sentido de responsabilidade que acolhemos esta nomeação. A confiança depositada pelo Futebol Clube do Porto é um testemunho das credenciais, compromisso, recursos e da dedicação das nossas equipas”, afirma José Rebouta, partner, supervisory board member da Forvis Mazars em Portugal, naquele que “é mais um passo que reforça o compromisso da Forvis Mazars com a excelência, com esta indústria, com a ética e com a criação de valor para o ecossistema em âmbito”.

A Forvis Mazars, uma rede global que opera em mais de 100 países, tem vindo a ganhar quota de mercado em Portugal, aproximando-se de território das big four, nomeadamente através da conquista de grandes empresas. Em entrevista ao EContas, Sérgio Santos Pereira, country managing partner da Forvis Mazars em Portugal, garantiu, porém, que o objetivo não é tornar-se numa das quatro maiores consultoras, querendo manter um serviço de proximidade com os clientes.

O responsável indicou ainda que a auditora deverá alcançar uma faturação de 25 milhões de euros este ano, muito acima dos sete milhões de euros obtidos em 2017. Para este crescimento vai contribuir a expansão do departamento de Legal, que deve duplicar em faturação e pessoas, mas também a aposta em novas tecnologias.