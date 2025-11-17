Fotogaleria: Sérvulo Correia premiado com Lifetime Achievement

José Manuel Sérvulo Correia, sócio fundador da sociedade de advogados Sérvulo, foi o vencedor da segunda edição do prémio Advocatus Lifetime Achievement, uma iniciativa anual lançada pelo ECO e pela Advocatus.

O objetivo é homenagear personalidades da advocacia que registaram um percurso de elevada influência para a afirmação do direito enquanto pilar central da sociedade e da economia, distinguindo, assim, carreiras que servem de inspiração para a comunidade legal.

A edição de 2025 contou com um painel de júris constituído pelos diretores de algumas das principais faculdades de Direito: Eduardo Vera-Cruz Pinto, diretor da faculdade de direito da Universidade de Lisboa, Margarida Lima Rego, da Nova School of Law, e Ana Taveira da Fonseca, Diretora da Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da Universidade Católica.

Veja na fotogaleria abaixo alguns momentos da cerimónia que decorreu no Hotel Ritz, em Lisboa.