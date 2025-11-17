Grupo israelita chega a acordo inicial para comprar Hot Mobile à Altice

O grupo israelita Bezeq, através da subsidiária de telecomunicações Pelephone, chegou a um acordo preliminar para comprar a concorrente Hot Mobile à Altice por 2,1 mil milhões de shekels (cerca de 557 milhões de euros).

É a segunda tentativa da Pelephone de comprar o negócio da Altice em Telavive, depois de uma proposta de até dois mil milhões de shekels (aproximadamente 513 milhões de euros) feita no verão, que foi rejeitada pelo bilionário Patrick Drahi, que detém a Meo.

A decisão de aumentar a proposta, e a consequente assinatura de um memorando de entendimento não vinculativo, ocorreu na semana passada, de acordo com a informação divulgada pela Bezeq.

O memorando de entendimento inclui uma cláusula para “negociações contínuas entre as partes, visando formular entendimentos comerciais e jurídicos para a assinatura de um contrato de compra, realizar a due diligence e gerir as negociações entre as partes em conformidade com os requisitos da legislação anticoncorrencial”. Ou seja, o acordo não dá à Pelephone exclusividade e tem um prazo de cerca de um mês e meio – que o pretendente vai prorrogar por mais 15 dias.

Segundo a agência Reuters, meios de comunicação social de Israel noticiaram que outras duas empresas também estavam interessadas na Hot Mobile, mas as ofertas de ambas eram significativamente inferiores à da Pelephone. Ainda assim, para um acordo final ainda é necessário obter as aprovações dos conselhos de administração das empresas envolvidas na transação, bem como do Ministério das Comunicações e da Autoridade da Concorrência de Israel.

A Pelephone e a Hot Mobile são as duas principais operadoras em Israel com aproximadamente 2,6 milhões de clientes e dois milhões de clientes, respetivamente.

No segundo trimestre deste ano, as receitas da Altice International em Israel foram de 271 milhões de euros, o que representou uma ligeira descida de 0,7% em relação aos mesmos meses de de 2024. Enquanto as vendas de serviços móveis e fixos caíram, o negócio com as empresas aumentou 16,1% em termos homólogos.

A Altice International é casa-mãe da Meo (Altice Portugal), mas também tem filiais em Israel (Hot Mobile) e República Dominicana (Altice Dominicana). O negócio da Altice em Israel remonta a 2010, quando a Motorola vendeu a Hot Mobile – na época ainda Mirs Communications – à Altice. Dois anos mais tarde, a empresa foi renomeada em referência à marca Hot, que já pertencia ao grupo que detém a Meo.