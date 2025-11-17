Havas e WPP podem estar a equacionar eventual negócio

As conjeturas em relação ao futuro da Havas e WPP surgem numa altura em que os players do setor parecem querer apostar em consolidação. Ambas as companhias dizem que “não comentam especulações”.

A Havas e a WPP estarão a considerar uma eventual parceria ou negócio, avança a AdAge. À AdWeek tanto a Havas como a WPP disseram que não comentam “especulações”.

A Havas já tinha manifestado o desejo de ganhar escala, principalmente no que diz respeito à sua capacidade de compra e venda de media. Yannick Bolloré, CEO do grupo, já tinha inclusive afirmado que iria considerar avançar com fusões e aquisições “significativas” após a separação da Havas da sua antiga proprietária, a Vivendi, em dezembro do ano passado, e que adquirir participações em empresas de marketing concorrentes com a intenção de fundi-las faz parte da estratégia do grupo.

Investidores externos têm demonstrado interesse na WPP desde há alguns meses, sendo que no início de novembro, a britânica Redwheel adquiriu uma participação de 5,25% na holding. A WPP está avaliada em cerca de três mil milhões de libras (cerca de 3,4 mil milhões de euros), o que revela uma desvalorização de cerca de 80% em oito anos, segundo o The Guardian.

A meio da tarde desta segunda-feira, a WPP encontrava-se a valorizar mais de 11% em bolsa, enquanto a Havas recuava cerca de 0,85%.

Recentemente, a Havas lançou uma joint venture com a Horizon com o objetivo de “responder às exigências crescentes dos profissionais de marketing a nível global”. A nova estrutura conta com um faturamento global combinado de 20 mil milhões de dólares, posicionando-se entre os maiores investidores de media a nível mundial.

As especulações em relação ao futuro da WPP surgem numa altura em que os players do setor parecem querer apostar numa estratégia de consolidação, estando o grupo Omnicom em fase final de conclusão da aquisição da sua rival IPG por 13,5 mil milhões de dólares, o que levará à criação da maior holding de publicidade do mundo. Já a Dentsu está a estudar a venda de todos os seus negócios internacionais, refere também o The Guardian.