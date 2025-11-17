Hoje nas notícias: Novobanco, vistos gold e outsourcing

A venda da Herdade da Ferraria, em Sesimbra, permitiu à Polícia Judiciária desvendar ligações entre um grupo de investidores espanhóis no âmbito da investigação às vendas de ativos do Novobanco. Os fundos de investimento relatam uma corrida à procura por vistos gold, especialmente por norte-americanos. Conheça as notícias em destaque na imprensa nacional esta segunda-feira.

Grupo de espanhóis na mira da investigação às vendas ruinosas do Novobanco

O alinhamento de negócios entre gestores, consultores e investidores espanhóis, em torno de ativos imobiliários do Novobanco, suscitou dúvidas junto das autoridades portuguesas, que suspeitam de possível concertação de interesses com vista a repartirem entre si ganhos rápidos em operações ruinosas para o erário público, com Volkert Schmidt, atual diretor do Lone Star, no centro da investigação. Foi um negócio em Sesimbra, designadamente a venda da Herdade da Ferraria, que permitiu desenrolar um conjunto de ligações entre investidores do país vizinho. O acervo de informação recolhida pela Polícia Judiciária no quadro da “Operação Haircut” levanta novas questões sobre a conduta do ex-presidente da gestora de ativos da instituição, a GNB. O detalhe crucial é o que Volkert Schmidt fez com os ativos que geria e com quem os negociou.

Procura por fundos que dão vistos gold acelera ainda mais

As sociedades gestoras de fundos de investimento relatam um grande apetite por vistos gold este ano, sobretudo de norte-americanos. “O programa golden visa (…) tem sido uma fonte inestimável de investimento para Portugal. Tem havido uma procura muito grande, especialmente de americanos”, aponta Pedro Lino, CEO da Optimize Investment Partners, o segundo maior fundo no país. O gestor esperar terminar o ano com 360 milhões de euros sob gestão, sendo que, em 1.100 investidores, 600 são vistos gold. Segundo os dados da Agência para a Integração Migrações e Asilo (AIMA), foram concedidas 2.081 autorizações de residência para atividade de investimento em 2024, o número mais elevado de sempre, pelo que a corrida aos fundos faz antever que este ano seja de crescimento ainda maior. Porém, as mudanças previstas para a lei da nacionalidade, embora não estejam diretamente relacionadas com a autorização de residência para atividade de investimento (ARI), são um novo fator de incerteza.

Outsourcing: Governo admitiu recuo, mas propostas “são piores”

O líder da UGT, Mário Mourão, revelou que a ministra do Trabalho já admitiu limitar outsourcing logo após despedimentos a micro e pequenas empresas (as que tenham até 50 trabalhadores), mas que esta alteração não consta do novo documento. Em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1, Mário Mourão disse que, na versão apresentada à central sindical dois dias antes da aprovação unânime da greve geral, “algumas propostas até são piores” do que as apresentadas anteriormente. O secretário-geral da UGT desvaloriza também a cedência do Governo no aumento de três dias de férias, quando mantém a flexibilização dos despedimentos e diz que vai insistir no ponto do outsourcing, no banco de horas individual – que define como “linha vermelha” – e nos contratos a prazo na reunião da próxima quarta-feira com Maria do Rosário Palma Ramalho.

Fazer exames do SNS no privado “é cada vez mais difícil”

Quando o Serviço Nacional de Saúde (SNS) não consegue dar resposta ou em situações com tempos de espera muito elevados, é costume recorrer à chamada rede de prestadores convencionados, em que hospitais privados ou pequenas clínicas recebem os utentes com prescrições do sistema público e lhes permitem realizar os exames de forma gratuita. Contudo, os acordos estabelecidos entre estas entidades e o SNS (em que a tutela paga pela prestação de um meio de diagnóstico ou terapêutica) são cada vez menos — por falta de atualização das tabelas de preços –, o que está a dificultar cada vez mais o acesso dos doentes aos exames. A espera por exames pode chegar a vários meses, com os médicos de família a alertarem para as consequências da demora no prognóstico, sobretudo na área oncológica. Ecografias, mamografias, endoscopias ou colonoscopias são os exames em que o tempo de espera é maior quando pedidos via SNS.

Portugal iguala países do Leste no tempo que se demora a chegar a um hospital

Há sete regiões portuguesas, nomeadamente o Alto Tâmega e Barroso, Tâmega e Sousa, Beira Baixa, Lezíria do Tejo, Alentejo Central, Alentejo Litoral e Baixo Alentejo, em que metade da população vive a mais de 15 minutos de carro de um hospital. Segundo o Eurostat, Portugal compara mal com o centro da Europa e está ao nível da Grécia e de países do Leste no que toca à distância que os utentes têm de percorrer até chegar a uma unidade de saúde hospitalar. Em alguns municípios do país, a distância a percorrer é superior a uma hora, como é o caso de Barrancos (90 minutos), Freixo de Espada à Cinta (79 minutos) e Miranda do Douro (72 minutos).

