Lince lança novo fundo de 20 milhões com foco nas startups de saúde

A Lince Capital acaba de lançar o Lince Innovation Fund V, um fundo com um capital alvo de 20 milhões de euros, focado em empresas portuguesas de tecnologia e saúde. Em cinco anos, a Lince já apostou em 36 empresas de base tecnológica, tendo investido mais de 140 milhões de euros.

“Ultrapassar os 140 milhões de euros de investimento é um marco que confirma a confiança dos investidores e a dinâmica do ecossistema de venture capital português. Portugal tem talento e ideias capazes de competir à escala global. O nosso papel é dar-lhes as condições e o capital necessários para crescerem de forma sustentável. O lançamento do novo fundo é mais um passo nessa nossa missão”, afirma Tomás Lavin Peixe, head of venture capital da Lince Capital, citado em comunicado.

Com vários fundos lançados — fundos Lince Innovation Fund (LIF) I e LIF II encontram-se já 100% alocados — a sociedade de capital de risco já atraiu mais de 800 investidores nacionais e internacionais, tendo investido em 36 empresas de base tecnológica, das quais 34 nacionais, entre as quais as unicórnio Sword Health e Feedzai, mas também na Lyzer, Coverflex, iLoF, Musiversal, Nutrium, Bhout ou Kencko.

Agora lança o seu quinto fundo, com um objetivo alvo de 20 milhões de euros — para participar, cada investidor terá de investir um ticket mínimo de 100 mil euros, adianta fonte oficial ao ECO — para investir em empresas portuguesas de tecnologia e saúde. O fundo tem uma duração de 10 anos e um período de investimento de 3 anos.

Criada em 2016, a Lince Capital conta com uma equipa dedicada de seis profissionais especializados na área de Venture Capital, integrada num universo de 26 colaboradores.