Empreendedorismo

Lince lança novo fundo de 20 milhões com foco nas startups de saúde

Com agora cinco fundos, a Lince Capital já apostou em 36 empresas de base tecnológica, tendo investido mais de 140 milhões de euros.

A Lince Capital acaba de lançar o Lince Innovation Fund V, um fundo com um capital alvo de 20 milhões de euros, focado em empresas portuguesas de tecnologia e saúde. Em cinco anos, a Lince já apostou em 36 empresas de base tecnológica, tendo investido mais de 140 milhões de euros.

“Ultrapassar os 140 milhões de euros de investimento é um marco que confirma a confiança dos investidores e a dinâmica do ecossistema de venture capital português. Portugal tem talento e ideias capazes de competir à escala global. O nosso papel é dar-lhes as condições e o capital necessários para crescerem de forma sustentável. O lançamento do novo fundo é mais um passo nessa nossa missão”, afirma Tomás Lavin Peixe, head of venture capital da Lince Capital, citado em comunicado.

Tomás Lavin Peixe, head of venture capital da Lince Capital.

Com vários fundos lançados — fundos Lince Innovation Fund (LIF) I e LIF II encontram-se já 100% alocados — a sociedade de capital de risco já atraiu mais de 800 investidores nacionais e internacionais, tendo investido em 36 empresas de base tecnológica, das quais 34 nacionais, entre as quais as unicórnio Sword Health e Feedzai, mas também na Lyzer, Coverflex, iLoF, Musiversal, Nutrium, Bhout ou Kencko.

Agora lança o seu quinto fundo, com um objetivo alvo de 20 milhões de euros — para participar, cada investidor terá de investir um ticket mínimo de 100 mil euros, adianta fonte oficial ao ECO — para investir em empresas portuguesas de tecnologia e saúde. O fundo tem uma duração de 10 anos e um período de investimento de 3 anos.

Criada em 2016, a Lince Capital conta com uma equipa dedicada de seis profissionais especializados na área de Venture Capital, integrada num universo de 26 colaboradores.

Investimento de capital de risco em fase inicial sobe 26%

Ana Marcela,

A aposta dos investidores de capital de risco refletiu-se no crescimento do investimento em fases iniciais, com apoio à expansão das empresas a disparar 48% em 2024, aponta relatório da CMVM.