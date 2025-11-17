Ministra da Saúde prevê cirurgias e consultas “afetadas” pela greve geral, apesar dos serviços mínimos no SNS
"Naturalmente faremos aquilo que está previsto também na lei", ou seja, "garantir os serviços mínimos", assegura Ana Paula Martins, prevendo impactos para os utentes numa greve "com esta magnitude".
A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, afirmou esta segunda-feira que serão decretados os serviços mínimos no SNS durante na greve geral de 11 de dezembro, face à adesão anunciada de médicos e enfermeiros.
“Ouvi pelas notícias que iria haver da parte de dois sindicatos – um dos médicos e outro de enfermeiros – adesão à greve e nós naturalmente faremos aquilo que está previsto também na lei”, ou seja, “garantir os serviços mínimos”, afirmou a ministra.
Apesar de reconhecer o impacto de anteriores paralisações, a ministra disse que têm sido assegurados os “serviços mínimos”, enaltecendo a colaboração dos profissionais de saúde.
“Conseguimos manter os serviços mínimos e conseguimos negociar e as pessoas colaboram. Os profissionais de saúde têm muita consciência cívica e nós vemos isso quando temos uma situação de pandemia, de catástrofe, de acidente [ou] um apagão, nas coisas mais disruptivas os profissionais de saúde quando são chamados nunca falham”, sublinhou.
Ana Paula Martins falava aos jornalistas à margem de uma visita ao Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal.
No entanto, segundo a titular da pasta da saúde, numa greve “com esta magnitude”, as “situações programadas”, como cirurgias e consultas “ficam afetadas”.
O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) anunciou em comunicado a adesão à greve geral, um dia depois da Federação Nacional dos Médicos (Fnam) ter aprovado por unanimidade, durante um congresso, uma moção de adesão a esta paralisação.
Questionada sobre se a realização desta greve pode representar um sinal de que algo está a falhar no desafio de tornar esta profissão mais atrativa, Ana Paula Martins garantiu estar “a trabalhar incansavelmente com os sindicatos” com quem o Governo mantém acordos.
“Neste momento estamos praticamente já nos últimos trabalhos ainda com os Técnicos Superiores de Saúde, com os Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica, com os Administradores Hospitalares e [a trabalhar no] acordo coletivo com os enfermeiros e também alguns aperfeiçoamentos no âmbito dos acordos que fizemos com as outras profissões”, realçou.
E acrescentou que o Governo não vai “desistir de continuar a dialogar com os sindicatos e com os profissionais para dar resposta a estes desafios que são os recursos humanos”.
A greve geral foi anunciada no dia 8 pelo secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, no final da marcha nacional contra o pacote laboral, que levou milhares de trabalhadores a descer a Avenida da Liberdade, em Lisboa, em protesto contra as alterações propostas pelo Governo de Luís Montenegro.
Na quinta-feira, a UGT aprovou por unanimidade a decisão de avançar em convergência com a CGTP, incluindo, assim, o voto favorável dos Trabalhadores Social-Democratas (TSD).
Instada a comentar dados do Eurostat que revela que Portugal é dos países da União Europeia onde se leva mais tempo a chegar a um hospital, a ministra, que está a realizar um périplo pelas Unidades Locais de Saúde de todo o país, para preparar o SNS para o período de inverno, aludiu para a importância da “integração e articulação de cuidados”.
“A saúde não estará comprometida se houver aquilo que vimos aqui [no HLA] que é a integração e articulação de cuidados, se aproximarmos as pessoas dos hospitais, quando elas precisam, através dos cuidados de proximidade”, quer “por via do digital, da mobilidade das equipas e da articulação de cuidados”, considerou.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Ministra da Saúde prevê cirurgias e consultas “afetadas” pela greve geral, apesar dos serviços mínimos no SNS
{{ noCommentsLabel }}