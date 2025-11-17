NuVu reforça equipa de patrimoniais e ramo de transportes

A Insurtech NuVu Underwriting Europe escolheu Paula Fontes para nova Subscritora do Ramo de Transportes e Joana Santiago como diretora do ramo de oferta de patrimoniais.

Joana Santiago assumiu o cargo de diretora do ramo de oferta de patrimoniais no dia 3 de novembro de 2025 e tem experiência em gestão de negócios, transformação de processos e estratégia de clientes nos setores de seguros e consultoria.

Já Paula Fontes assumiu funções como Subscritora do Ramo de Transportes no dia 8 de outubro de 2025. Tem mais de uma década de experiência no setor bancário e segurador, sendo especializada em gestão de riscos, subscrição e sinistros em contextos multinacionais.

Em comunicado, a Insurtech disse: “a NuVu Underwriting Europe tem o prazer de anunciar o reforço da sua equipa com duas novas profissionais, num passo que reflete o contínuo crescimento e consolidação da sua presença no mercado das agências de subscrição”.

Por fim, a empresa sublinhou ainda que “a sua integração reforça a ambição da NuVu em expandir a sua oferta e responder às necessidades do mercado com soluções diferenciadoras e sustentáveis”.

A NuVu Underwriting é uma Agência de Subscrição que nasceu em 2016 para prestar serviços a corretores e tomadores de seguros em Espanha e Portugal. Pertence ao Grupo H.W. International (1982) com 15 escritórios em quatro continentes, incluindo Londres.