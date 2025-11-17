O ESG Portugal Fórum está volta para a sua 5.ª edição

Após uma edição dedicada ao financiamento das empresas numa era marcada pelas exigências ESG, o ECO volta a juntar especialistas, gestores e decisores para discutir um novo capítulo: o que permanece e o que muda na era pós-ESG. O ESG Portugal Fórum 2025 realiza-se no dia 2 de dezembro de 2025, a partir das 9h30, no Auditório PLMJ, em Lisboa.

Num contexto em que muitas organizações já integraram métricas de sustentabilidade, critérios de governação e responsabilidades sociais nas suas estratégias, o debate começa agora a deslocar-se: como é que estas práticas resistem a ciclos económicos mais exigentes? Que partes do “ESG” se tornam estruturais e quais correm o risco de ficar pelo caminho?

Ao longo do dia, o evento vai promover debates sobre o papel dos investidores, o peso da regulação europeia, o impacto da transparência na competitividade e os desafios concretos de implementação nas empresas portuguesas. A ideia é passar da teoria à prática e perceber como é que os critérios ESG se traduzem em decisões de investimento, em modelos de negócio mais resilientes e em novas oportunidades de crescimento.

O programa completo pode ser consultado nesta página onde poderá fazer a sua inscrição.