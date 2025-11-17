PARES assessora parceria entre Airbus Flight Academy e a Sevenair Academy

A Airbus Flight Academy e a Sevenair Academy – uma das maiores organizações de formação de pilotos da Europa, localizada em Ponte de Sôr -, assinaram um acordo de parceria no decorrer do Simpósio Europeu de Formação Aeronáutica (EATS), que teve lugar em Cascais até ao dia 7 de novembro.

A parceria agora estabelecida visa reconhecer a Sevenair Academy como a única escola de pilotos da Europa com um programa específico da Airbus de CBTA (Treinamento e Avaliação Baseado em Competências), e preparar a próxima geração de profissionais da aviação com os mais elevados standards da indústria.

A PARES foi a sociedade de advogados escolhida para assessorar o estabelecimento deste acordo de parceria, que oferece um programa de formação concebido para formar cadetes sem experiência prévia de voo, em todas as fases da formação, até se tornarem pilotos licenciados. A equipa da PARES envolvida nesta operação, foi coordenada pelo sócio Tiago Gama e pela associada Marta Belchior.

A escolha da Sevenair Academy para o lançamento deste programa, foi um processo iniciado 2 anos antes pela Airbus, que avaliou diversos parâmetros, como a localização, instalações, frota, recursos humanos e, naturalmente as condições meteorológicas ideais que Portugal oferece para o treino ab initio de pilotos.

Estima-se que, nos próximos 20 anos, serão necessários 633 mil novos pilotos em todo o mundo, dos quais, 119 mil, só na Europa.