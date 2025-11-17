Pedro Duarte eleito presidente da Área Metropolitana do Porto

Pedro Duarte é o novo presidente do Conselho Metropolitano do Porto, o órgão deliberativo da Área Metropolitana do Porto (AMP), para o mandato 2025-2029. O autarca da Invicta foi eleito esta segunda-feira com 16 votos a favor e um contra, e tem como número dois os seus homólogos de Santa Maria da Feira e de Arouca, o social-democrata Amadeu Albergaria e a socialista Margarida Belém, respetivamente.

Já a 5 de novembro, durante a tomada de posse como presidente do município portuense, Pedro Duarte voltou a afirmar que tenciona ser o líder da região Norte. A partir desta segunda-feira está à frente da AMP.

Durante uma reunião nesta segunda-feira, o novo líder do Conselho Metropolitano destacou a necessidade de reforçar a cooperação entre os 17 municípios da Área Metropolitana do Porto (AMP). “Esta região tem um enorme potencial. Se estivermos todos juntos, em muitas iniciativas e projetos, ganharemos com isso”, afirmou Pedro Duarte Ao portal de notícias porto.pt.

Pedro Duarte defendeu ainda um diálogo construtivo e uma visão ambiciosa para consolidar este órgão como um território de inovação e competitividade e desenvolvimento sustentável, segundo um comunicado da AMP.

A última liderança social-democrata pertencera ao presidente da Câmara de Oliveira de Azeméis, Hermínio Loureiro, em 2013.

Em 2017, os destinos da AMP passaram para o PS, com Eduardo Vítor Rodrigues, o presidente da Câmara de Gaia reeleito para a autarquia e a AMP em 2021. Com a renúncia de Vítor Rodrigues, assumiu, no final de maio, o presidente da Câmara Municipal de São João da Madeira, Jorge Vultos Sequeira, agora sucedido por Pedro Duarte.

Foi ainda aprovada a lista proposta para a nova Comissão Executiva Metropolitana, que será submetida à votação nas Assembleias Municipais dos 17 municípios da AMP. A lista é constituída por Agostinho Branquinho como primeiro-secretário, além de Orlando Leal, Ana Amorim, Tiago Araújo e Andreia Ferreira como secretários metropolitanos.