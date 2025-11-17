Pedro Duarte vai a Lisboa pedir mais 100 polícias e videovigilância para as ruas do Porto

Depois de na campanha eleitoral ter repetido que “o Porto tem um problema de segurança”, Pedro Duarte, agora presidente do município, pretende solucioná-lo com a ajuda do Governo. Esta terça-feira, o novo autarca da Invicta vai a Lisboa pedir à ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, mais uma centena de PSP e o reforço da videovigilância. Já esta segunda-feira, o sucessor de Rui Moreira decidiu encomendar à Universidade do Porto a realização de um diagnóstico da segurança e a criação um observatório permanente sobre este tema.

“Disse o várias vezes na campanha eleitoral e reafirmei já enquanto presidente [da Câmara do Porto]: a primeira prioridade deste Executivo é a segurança e o combate a um sentimento de insegurança que existe na cidade – e com o qual queremos manifestamente acabar”, afirmou o autarca.

Pedro Duarte falava aos jornalistas no final da sua primeira reunião do Conselho Municipal de Segurança, em que aproveitou para auscultar os responsáveis da Polícia Municipal, do Comando Metropolitano da PSP, da diretoria do Norte da Polícia Judiciária e da Polícia Marítima.

Uma das novidades desta reunião foi encomendar à Universidade do Porto a “realização de um estudo aprofundado sobre aquilo que é o diagnóstico da segurança da cidade do Porto e, na sequência, criar um Observatório permanente que vá acompanhando a situação da segurança, ou se quiserem, da insegurança da cidade”.

O estudo vai contribuir para enfrentar as “dificuldades em ter dados mais objetivos, não só o número de crimes — mas isso talvez até nem seja o mais importante –, mas as características desse crime, a própria localização, os fundamentos, o contexto em que estão integrados”, detalhou. “Com essa base científica nas mãos”, Pedro Duarte acredita que o Executivo terá “mais capacidade de encontrar respostas para os problemas” que diz existirem na Invicta.

Enquanto o diagnóstico académico não está pronto — cujo prazo não adiantou –, o autarca aponta baterias ao Governo. E espera sair com medidas concretas da reunião agendada para esta terça-feira com a ministra da Administração Interna, em Lisboa.

Apesar de não querer antecipar “soluções técnicas”, Pedro Duarte diz que o combate à insegurança passa pelo reforço da videovigilância e da presença de efetivos com visibilidade e com proximidade. Neste ponto, aponta como objetivo ter mais 100 agentes da Polícia Municipal e outros tantos da PSP nas ruas. É esse o desafio que vai lançar ao Governo: “que possa acompanhar esse esforço da polícia municipal também com mais 100 polícias no comando da PSP”.

Entre as soluções em cima da mesa estará ainda o reforço da iluminação pública, assim como a criação de equipas específicas que monitorizam certas zonas da cidade e respostas também ao nível de unidades móveis em determinado tipo de áreas críticas do Porto.