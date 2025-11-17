Pérez-Llorca integra Silvia Mañá e Bojan Radovanovic como novos sócios em Barcelona

A Pérez-Llorca integrou Silvia Mañá e Bojan Radovanovic como novos sócios do seu escritório de Barcelona. Com estas nomeações, a sociedade reforça as áreas de Urbanismo e Corporate.

Silvia Mañá é especializada em Direito Urbanístico e Direito Público, com mais de vinte anos de experiência na assessoria a empresas nacionais e internacionais em matérias de planeamento, gestão, execução e disciplina urbanística. A sua atuação centra-se no acompanhamento integral de operações e projetos urbanísticos complexos, relacionados com o desenvolvimento de solos, edifícios existentes e atividades, prestando aconselhamento em todas as fases do processo de implementação urbanística. Paralelamente, tem prestado assessoria continuada em procedimentos administrativos e relações com entidades públicas e privadas, além de assumir a direção jurídica em recursos contencioso-administrativos. Na vertente académica, Mañá é docente na Esade e no Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE).

Bojan Radovanovic conta com mais de dezassete anos de experiência em Direito Comercial. É especializado na assessoria a operações de fusões e aquisições (M&A), com a sua prática focada no acompanhamento a grupos industriais, fundos de investimento (private equity) e entidades financeiras em processos de compra e venda de empresas e ativos, operações transnacionais, direito societário e governo corporativo. Conta também com experiência em numerosas operações de financiamento de dívida. Em simultâneo, desempenha funções de secretário do conselho de administração em sociedades de diversos setores industriais. Radovanovic é professor associado de Direito Comercial, na Universitat Pompeu Fabra, e tem colaborado em diversas iniciativas da sua área de especialidade na IESE Business School.

Com a integração dos dois sócios, a Pérez-Llorca reforça assim as áreas de Corporate e Urbanismo. “A experiência e a liderança da Silvia e do Bojan reforçam o nosso projeto em Barcelona, trazendo um valor diferenciador aos clientes e consolidando uma equipa sólida e multidisciplinar”, afirma Gerard Serra, sócio responsável pela oficina de Barcelona da Pérez-Llorca.

Por seu lado, Alberto Ibort, sócio de Urbanismo e Ambiente da Pérez-Llorca, sublinha: “A integração da Silvia, com a sua excecional trajetória, é mais um passo para continuarmos a liderar a assessoria urbanística a nível nacional e, em particular, uma aposta clara no mercado catalão. A sua presença em Barcelona contribuirá para reforçar os nossos serviços, dando resposta à elevada procura de projetos industriais, residenciais e do setor “living” que os nossos clientes têm vindo a solicitar”.