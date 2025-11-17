Quase três quartos dos portugueses pretende comprar na Black Friday. 24% desconfia dos descontos

Um terço dos consumidores diz verificar os preços antes da época de descontos para garantir que estão a fazer um bom negócio. 28% pesquisa online antes da compra, que é realizada na loja física.

A larga maioria (74%) dos consumidores portugueses prevê fazer alguma compra durante a Black Friday, sendo que 63% planeiam gastar até 250 euros nesta altura de promoções. Mas, apesar do entusiasmo, os consumidores mostram-se cada vez mais racionais, informados e desconfiados.

Na verdade, um terço dos consumidores diz verificar os preços antes da época de descontos para garantir que estão a fazer um bom negócio, enquanto 24% continuam céticos quanto à autenticidade das promoções apresentadas, desconfiando e achando que os descontos podem não ser genuínos.

As conclusões são de um estudo da Klarna e conduzido pela Appinio durante a primeira quinzena de outubro junto de uma amostra representativa da população portuguesa, composta por 1.000 participantes entre os 18 e os 65 anos, residentes em território nacional. O mesmo mostra que, entre os consumidores que utilizam a Black Friday para fazer compras, mais de metade (51%) acaba por fazê-lo online, ao procurar e comprar diretamente em plataformas de e-commerce, enquanto 28% pesquisa online antes do momento da compra, que é terminada na loja física.

Os dados revelam também que grande parte dos consumidores portugueses estão a aguardar pela Black Friday para aproveitar os descontos nos seus itens preferidos, com os presentes de Natal (22%), tecnologia (20%) e roupa e sapatos (16%) a serem as principais categorias de compras nesta época de preços reduzidos.

O inquérito promovido pelo banco digital global e fornecedor de pagamentos flexíveis revela que quase um terço dos portugueses (32%) já recorreu ao “Buy Now, Pay Later” (BNPL) nos últimos 12 meses, número que representa um salto de 300% face aos 8% registados em 2024. Entre as principais razões estão a melhor gestão do orçamento (27%), a possibilidade de aproveitar promoções sem perder oportunidades (23%) e a hipótese de conseguir comprar itens mais caros (12%).

O cartão de débito continua a ser o método preferido durante esta época especial de descontos (57%), sendo que 44% considera útil ter um cartão de débito que permita ativar o “Buy Now, Pay Later” (BNPL) e dividir o valor das suas compras em parcelas iguais sem juros.

“Os consumidores portugueses estão mais conscientes e estratégicos nas suas decisões de compra. Procuram flexibilidade, transparência e ferramentas que lhes permitam comprar de forma inteligente, sem comprometer a gestão do orçamento”, diz Inês Fiuza Marques, country manager da Klarna em Portugal, citada em comunicado.