RSN assessora Joyson Electronic em IPO e admissão à bolsa de Hong Kong
A equipa da RSN envolvida na operação foi composta pelo sócio fundador José A. Nogueira, Pedro José Santos e Flávia Remelgado.
A RSN Advogados assessorou a Ningbo Joyson Electronic Corp. na componente portuguesa da oferta pública inicial (IPO) e admissão à cotação no Main Board da Bolsa de Hong Kong (HKEX), prestando apoio jurídico na due diligence à subsidiária portuguesa do grupo. A equipa foi composta pelo sócio fundador José A. Nogueira, Pedro José Santos e Flávia Remelgado.
“A operação marcou a entrada da Joyson Electronics no mercado de capitais de Hong Kong, em 6 de novembro de 2025, tendo o montante global arrecadado situado na ordem dos 439 milhões de dólares“, referem em comunicado.
A RSN centrou o seu trabalho na revisão jurídica e regulatória da subsidiária portuguesa, incluindo matérias societárias, fiscais, contratuais, laborais, regulatórias e de compliance relevantes para o prospeto e para a documentação de oferta.
A Joyson Electronics é um grupo global de tecnologia automóvel que fornece uma ampla gama de componentes, desde soluções de segurança automóvel até soluções de eletrónica automóvel, como soluções inteligentes, soluções de e mobilidade, componentes de cockpit e sistemas de carregamento e distribuição de energia para veículos elétricos.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
RSN assessora Joyson Electronic em IPO e admissão à bolsa de Hong Kong
{{ noCommentsLabel }}