RSN assessora Joyson Electronic em IPO e admissão à bolsa de Hong Kong

A RSN Advogados assessorou a Ningbo Joyson Electronic Corp. na componente portuguesa da oferta pública inicial (IPO) e admissão à cotação no Main Board da Bolsa de Hong Kong (HKEX), prestando apoio jurídico na due diligence à subsidiária portuguesa do grupo. A equipa foi composta pelo sócio fundador José A. Nogueira, Pedro José Santos e Flávia Remelgado.

“A operação marcou a entrada da Joyson Electronics no mercado de capitais de Hong Kong, em 6 de novembro de 2025, tendo o montante global arrecadado situado na ordem dos 439 milhões de dólares“, referem em comunicado.

A RSN centrou o seu trabalho na revisão jurídica e regulatória da subsidiária portuguesa, incluindo matérias societárias, fiscais, contratuais, laborais, regulatórias e de compliance relevantes para o prospeto e para a documentação de oferta.

A Joyson Electronics é um grupo global de tecnologia automóvel que fornece uma ampla gama de componentes, desde soluções de segurança automóvel até soluções de eletrónica automóvel, como soluções inteligentes, soluções de e mobilidade, componentes de cockpit e sistemas de carregamento e distribuição de energia para veículos elétricos.