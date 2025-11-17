Seguradora de saúde Planicare já conta com 108 mil pessoas seguras

A Planicare, seguradora de saúde que nasceu no grupo Trofa Saúde, já atingiu os seus objetivos anuais em apenas 10 meses deste ano, revelou o CEO Rui Dinis. Os 15 milhões de prémios foram alcançados no final de outubro e a nova estratégia de distribuição é a melhor explicação.

Nos últimos dois anos a Planicare alargou a mediadores e redes de mediação a distribuição dos seus seguros, até aí apenas assegurados pela captação online e através de pontos de venda nas unidades de saúde Trofa Saúde. Neste momento – e depois de dois grandes eventos em Lisboa e Porto – conta com 240 mediadores a contribuir para as vendas da seguradora.

Este novo vector de distribuição chegará a um peso de 15% do total das vendas já em 2025, esperando Rui Dinis que a sua quota na faturação total pese 25% em 2026.

Continuando focada nos segmentos particulares e PME, a Planicare dividiu o país em norte e sul e reforçou as suas equipas comerciais para dar apoio aos novos medidores. Também a integração na Advance Care levou a um aumento drástico dos prestadores de serviços ao alcance dos segurados e também a uma gestão de sinistros menos concentrada na sede, em Vila Nova de Gaia.

A companhia ultrapassou as 108.000 pessoas seguras em outubro e procura expandir o negócio através de aquisições para entrar em novos produtos seguradores ou ser a própria a lançar novos produtos de outros ramos para além da saúde.

“Continuamos a acreditar no processo digital” diz Rui Dinis, “mas com a nova rede de mediação precisamos também de relação humana”, acrescenta justificando o reforço da equipa na área comercial.

Com uma taxa de sinistralidade de 45% prevista para o final deste ano, e com uma solução tecnológica própria, a Planicare vai apostar nos mercados da contratação pública e em soluções taylormade para PME, enquanto desenvolve prevenção e diagnóstico nas apólices dos seus clientes. “Queremos manter os seguradores no longo prazo e temos de acompanhar a evolução de idade”, explica Rui Dinis, “as doenças que não terão serão poupanças nossas no futuro”, conclui.