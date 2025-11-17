Seguro ganha (por pouco) a Ventura





O primeiro debate desta longa maratona televisiva para a Presidência da República tinha logo à partida uma curiosidade: António José Seguro e André Ventura não só pensam de forma muito diferente como têm personalidades mediáticas muito distintas. E no fim de um debate que ficou aquém das expectativas, falou-se de lei laboral, de saúde e, claro, de corrupção e imigração. Tudo somado, Seguro ganhou, por pouco, perante um Ventura que tem uma capacidade de retórica única.

Foram cerca de 35 minutos, algo desordenados, mas que confirmaram o que já se sabia: António José Seguro quer ser Presidente e preparou-se para a função, André Ventura quer mais uma oportunidade para fazer oposição (e confunde de forma deliberada, e muitas vezes, o que são as competências do inquilino de Belém).

A frase do debate foi de António José Seguro: “Tenho de me resguardar, dentro de quatro meses estarei a recebê-lo em Belém” como líder do Chega. Sem sair da sua habitual contenção, e sem propriamente entusiasmar, surpreendeu também quando entregou uma proposta de pacto “ao líder do Chega”. E repetiu várias vezes que Ventura estava na eleição errada.

André Ventura perdeu em quase tudo porque repete à exaustão a fórmula fácil e populista da “treta”. Tentou forçar a discussão sobre Angola e as acusações do presidente João Lourenço, e tirou do bolso o que tem sempre mais à mão, a corrupção e a imigração. Mas ganha, claro, na competência comunicacional e na eficácia a falar para o seu eleitorado.