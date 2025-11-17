Mudanças na lei laboral

Sindicato afeto à UGT defende adesão dos bancários à greve geral

Mais Sindicato considera que a reforma na lei do trabalho vai "prejudicar gravemente" os trabalhadores da banca e defende adesão à greve geral de 11 de dezembro.

Os bancários têm motivos para aderirem à greve geral de 11 de dezembro para “mostrar a rejeição” a muitas das alterações à legislação laboral previstas no anteprojeto do Governo, que vão “prejudicar gravemente” os trabalhadores da banca, defende o Mais Sindicato.

“A proposta do Governo de alteração às leis laborais é tão grave para os trabalhadores que mereceu um “Rotundo Não” da UGT, posição que o Mais Sindicato acompanha, apelando à participação dos bancários na greve geral”, adianta o sindicato afeto à UGT, em comunicado.

“As medidas que o Governo pretende aprovar são altamente penalizadoras e significam um enorme retrocesso nos direitos dos trabalhadores”, acrescenta.

O Mais Sindicato considera que os bancários já vivem uma situação de emprego difícil por conta da automação e da Inteligência Artificial. “A reforma laboral vem acrescentar um novo conjunto de problemas e abre a porta a mais desemprego, fácil e barato”, avisa.

Entre outras medidas, o Mais Sindicato elenca as alterações na contratação coletiva, no despedimento ilícito, no banco de horas e outsourcing entre as que mais vão penalizar a vida dos trabalhadores do setor.

“O Mais Sindicato, enquanto maior sindicato do setor financeiro, acompanha a UGT e repudia estas medidas, que agravam ainda mais as relações laborais”, salienta.

