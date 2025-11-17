Sondagem. Marques Mendes à frente pela primeira vez, mas em empate técnico com Gouveia e Melo

O empate para as presidenciais mantém-se, mas Luís Marques Mendes surge pela primeira vez à frente de Henrique Gouveia e Melo na sondagem da Pitagórica para a TSF/JN/TVI/CNN Portugal, divulgada esta segunda-feira. É também o antigo líder do PSD que surge como vencedor face a todos os candidatos numa segunda volta.

O mais recente inquérito às intenções de voto dos portugueses, realizado entre 5 e 14 de novembro, colocam três homens em empate técnico com a distribuição de indecisos: Marques Mendes com 22,6%, Gouveia e Melo com 21,1%, e mais aquém, mas ainda dentro da margem de erro, António José Seguro com 17,4%.

No entanto, face à última sondagem da Pitagórica o destaque é para a subida do antigo presidente do PSD, que ultrapassa pela primeira vez o almirante na reserva e sobe 2,3 pontos, enquanto Gouveia e Melo recua 5,8 pontos.

No dia em que arrancam os debates para as presidenciais é também revelado que, entre os restantes candidatos, André Ventura reúne 14,7% das intenções de voto e João Cotrim de Figueiredo 12,6%, sendo aquele que mais sobe (3,5 pontos).

Já à esquerda, apoiados respetivamente pelo Bloco de Esquerda, pela CDU e pelo Livre, Catarina Martins conquista 4,4%, António Filipe 2,5% e Jorge Pires 1,4%.

Sem a distribuição de indecisos, que representam 12,7% dos inquiridos nesta sondagem, Marques Mendes obtém 19,7% e Henrique Gouveia e Melo 18,4%, enquanto António José Seguro reúne 15,2% dos votos, Ventura 12,8% e Cotrim Figueiredo 11%.

De acordo com a mesma sondagem, numa eventual segunda volta, Marques Mendes mantém a vantagem e venceria todos, com maior margem face a Ventura e a Gouveia e Melo e menor face a Seguro — que, por sua vez, conquistaria a Presidência face ao almirante e ao líder do Chega. Henrique Gouveia e Mel apenas sairia vencedor perante Ventura.

A amostra da sondagem é de mil entrevistas telefónicas efetivas, após 1.906 tentativas de contacto. A margem de erro é de +/- 3,16% para um nível de confiança de 95,5%.