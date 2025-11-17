Universidade de Coimbra integra consórcio europeu para enfrentar desafios hídricos

A Universidade de Coimbra (UC) integra um consórcio europeu que vai criar uma Comunidade de Conhecimento e Inovação dedicada aos setores aquático, marítimo e marinho, anunciou a instituição portuguesa nesta segunda-feira.

O consórcio europeu Allwaters integra 50 parceiros de 24 países e visa enfrentar os desafios hídricos mais urgentes do continente europeu, “apoiando a educação para o empreendedorismo e o desenvolvimento de competências, os projetos de inovação e a criação de negócios” relacionados com estes setores.

Entre os desafios hídricos considerados mais urgentes estão “escassez, seca e inundações; degradação dos ecossistemas nos oceanos, lagos e rios; e transição para uma economia circular e azul”.

Segundo a Universidade de Coimbra, o consórcio foi escolhido pelo Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia para criar a Comunidade de Conhecimento e Inovação EIT Water, que junta “universidades, centros de investigação, empresas e outras organizações de toda a Europa para desenvolver soluções que respondam às crescentes pressões ambientais, económicas e sociais sobre os sistemas hídricos”.

Liderado pela Universidade de Aarhus (Dinamarca), este consórcio receberá cerca de cinco milhões de euros para financiar o estabelecimento da rede, ao longo do próximo ano, e continuará a ser apoiado pelo Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia nos anos seguintes (até atingir a sustentabilidade financeira).

Os seus objetivos globais são “potenciar, até 2033, a comercialização de 247 inovações, apoiar a criação de 58 startups e impedir perdas de 1,2 mil milhões de euros resultantes da degradação dos ecossistemas”.

Para a UC, a participação neste consórcio é mais um passo para o fortalecimento do seu ecossistema para a Economia Azul.

O reitor da UC, Amílcar Falcão, lembrou que “a crescente importância da água, dos recursos marinhos e marítimos, bem como da transferência de conhecimento e tecnologia para a Economia Azul”, esteve na génese da criação do campus da Figueira da Foz, “um projeto de médio/longo prazo que começa a colher os seus primeiros frutos”.

“A nossa participação na EIT Water irá permitir partilhar conhecimento e projetos com os nossos parceiros, sendo de realçar que estamos a falar de muitas das mais prestigiadas instituições europeias neste domínio”, frisou.

O vice-reitor para a Inovação, Nuno Mendonça, defendeu que “o investimento da Universidade de Coimbra em novas infraestruturas científicas e tecnológicas e a sua colaboração deve ser desígnio para o país” e lembrou o trabalho que tem sido feito no âmbito do HUB AZUL da Costa Atlântica.

A EIT Water é a décima Comunidade de Conhecimento e Inovação lançada no âmbito do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia.