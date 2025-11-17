Zona Euro vai crescer 1,3% este ano. Gastos com a Defesa vão pressionar défices

A Zona Euro deverá crescer 1,3% este ano, desacelerando para 1,2% em 2026, e a inflação vai manter a sua trajetória de abrandamento, assim com o desemprego e os gastos com a Defesa vão pressionar os défices com especial destaque para França, onde o desequilíbrio das contas públicas vai chegar aos 5,5% do PIB.

As Previsões de Outono da Comissão, publicadas esta segunda-feira, mostram que o crescimento nos primeiros três trimestres deste ano “superou as expectativas”. “Embora o forte desempenho tenha sido inicialmente impulsionado por um aumento das exportações em antecipação de aumentos das tarifas, a economia da UE continuou a crescer no terceiro trimestre”, lê-se no documento.

Apesar do contexto externo desafiante, a Comissão está otimista e prevê que a atividade económica “continue a expandir-se a um ritmo moderado ao longo do horizonte de previsão”. Assim, os 1,3% de crescimento deste ano, deverão abrandar para 1,2% no próximo ano, e voltar a progredir para 1,4% em 2027. Destaque para o crescimento de 10,7% da Irlanda, graças ao domínio das multinacionais no país.

O consumo privado continuou a crescer apesar da “fragilidade da confiança dos consumidores no primeiro semestre”, diz a Comissão. “O rendimento disponível real das famílias continuou a aumentar no primeiro semestre do ano, mas, com a deterioração da confiança dos consumidores, grande parte deste rendimento adicional foi para poupanças. Assim, a taxa de poupança das famílias aumentou para 14,7% no primeiro trimestre e 15% no segundo, na União Europeia. O consumo privado deverá continuar a suportar o crescimento até 2027 e é esperado que o “consumo público perca gás, com o desacelerar dos salários da Função Pública e dos consumos intermédios”.

Bruxelas antecipa “um mercado de trabalho resiliente”, com o consequente “aumento do poder de compra”, e “condições de financiamento favoráveis” que deverão apoiar um crescimento económico moderado. Além disso, o Mecanismo de Recuperação e Resiliência e outros fundos da UE “estão a atenuar o efeito da consolidação orçamental em vários Estados-membros. Os países estão a adotar várias medidas para garantir a sua aplicação até 31 de agosto de 2026 e, apesar de a bazuca ser um instrumento temporário, o seu “impacto macroeconómico deverá prolongar-se para além da sua conclusão”. Isto, sobretudo porque através dos instrumentos financeiros, alguns investimentos poderão ser executados “depois e 2026”.

O investimento deverá recuperar o ímpeto, impulsionado principalmente pela construção não residencial e pelas despesas de capital em equipamento.

A inflação na Zona Euro deverá manter-se em torno da meta de 2% do BCE ao longo do horizonte de previsão. Este ano a estimativa é de 2,1%, desacelerando para 1,9% em 2026 e regressando aos 2% em 2027. “Esta estabilidade geral mascara tendências variáveis entre os componentes da inflação”, alerta a Comissão. “A inflação nos serviços e nos preços dos alimentos deverá enfraquecer gradualmente à medida que o crescimento dos salários abranda e as pressões na cadeia de produção alimentar diminuem. Por outro lado, embora se preveja que a inflação na energia se mantenha negativa em 2025 e 2026, prevê-se que se torne gradualmente e se torne positiva em 2027, se o novo Sistema de Comércio de Licenças de Emissão da UE entrar em vigor, conforme atualmente legislado”, lê-se no relatório.

Em termos de contas públicas, a Comissão antecipa que o défice das administrações públicas da UE aumente de 3,1% do PIB em 2024 para 3,3% em 2025 e 2026 e 3,4% em 2027, num cenário de políticas invariantes. Na Zona Euro, o défice deverá aumentar de 3,1% do PIB em 2024 para 3,2% este ano, 3,3% em 2026 e 3,4% em 2027. Este aumento deve-se ao aumento das despesas com a Defesa na UE (de 1,5% do PIB em 2024 para 2% em 2027, juntamente com o crescimento contínuo das despesas com juros e algumas quebras de receitas. No entanto, os planos de ajustamento orçamental em vários Estados-membros deverão de alguma forma compensar estes fatores que aumentam os défices.

