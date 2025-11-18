5 coisas que vão marcar o dia

Esta terça-feira os acionistas da Mota-Engil reúnem-se em assembleia-geral, horas após a apresentação dos resultados até setembro. Na atualidade política, Joaquim Miranda Sarmento fala sobre o OE2026 e há um frente-a-frente entre os candidatos presidenciais Luís Marques Mendes e António Filipe, depois do primeiro debate entre André Ventura e José António Seguro. Na agenda económica, destaque para os dados da aviação na Europa e produção industrial nos Estados Unidos.

Resultados e assembleia-geral da Mota-Engil

A Mota-Engil divulga, antes da abertura da bolsa de Lisboa, os resultados dos primeiros nove meses do ano em formato de trading update. Horas mais tarde, a construtora liderada por Carlos Mota Santos terá a assembleia-geral. Os acionistas da empresa reúnem-se no auditório da Fundação Manuel António da Mota, no Porto, a partir das 15h00, para discutir o limite de emissão de obrigações para um total de 750 milhões de euros, entre outros assuntos.

Intervenções de Miranda Sarmento e Carlos Costa

O ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, e o ex-governador do Banco de Portugal e vice-presidente honorário do Banco Europeu de Investimento, Carlos Costa, irão discursar na conferência “O Orçamento do Estado para 2026”, organizada pela Ordem dos Economistas, no auditório CGD do ISEG – Instituto Superior de Economia e Gestão.

Transporte aéreo na Europa

O Eurostat divulga dados do transporte aéreo, que abrangem passageiros, carga e correio, referentes a abril. A informação é relevante para medir pulso à aviação na Europa. Em Portugal, o número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais subiu 4,8% até setembro, em termos homólogos, para 57.028 milhões. O organismo de estatística da União Europeia apresentará ainda o Monitor Estatístico Europeu de novembro e as despesas com a proteção social realizadas em 2023.

Protocolo para a Alta Velocidade

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, estará na cerimónia de assinatura de um protocolo de cooperação no âmbito da Linha de Alta Velocidade. Em causa está uma parceria para elaboração e desenvolvimento dos estudos do Plano de Urbanização da Nova Estação de Leiria e do Plano de Urbanização de Sismaria (Fase 2 – Soure-Carregado) entre a Câmara Municipal de Leiria e a IP – Infraestruturas de Portugal, no auditório da Startup Leiria.

Inventários do petróleo e indústria dos EUA

A API – American Petroleum Institute, a maior associação comercial dos Estados Unidos para a indústria de petróleo e gás natural, publica os inventários (stocks) de petróleo bruto (crude) na semana passada. Ainda no setor secundário norte-americano, destaque para a divulgação do índice de produção industrial em outubro e encomendas à indústria em agosto.