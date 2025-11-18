Buscas na TAP e Barraqueiro por suspeitas na privatização da TAP em 2015

A Polícia Judiciária (PJ) está a realizar buscas esta terça-feira de manhã na TAP, no Grupo Barraqueiro e em duas dezenas de outros locais, incluindo escritórios de advogados e sociedades de revisor oficial de contas, segundo avançam o Jornal de Notícias e a CNN Portugal. Em comunicado, o Ministério Público confirmou as buscas e revela que não estão previstas qualquer detenção no âmbito deste processo que apelida de “Operação Voo TP789”.

“Estas diligências visam a obtenção de prova respeitante a factos participados ao Ministério Público em dezembro de 2022 e relacionados com a aquisição pelo agrupamento Atlantic Gateway, à Parpública, de 61% do capital social da TAP, SGPS e da subsequente capitalização daquela entidade com fundos provenientes de um financiamento acordado, em momento prévio à aquisição, entre a Airbus e a sociedade DGN Corporation (acionista da Atlantic Gateway)”, lê-se no comunicado.

Em causa estão factos suscetíveis de configurar a eventual prática de crimes de administração danosa, de participação económica em negócio, de corrupção passiva no setor privado, de fraude fiscal qualificada e de fraude à Segurança Social qualificada.

Em comunicado, o Ministério Público adianta também que a investigação estende-se às decisões contratuais tomadas por acordo entre a Airbus e a DGN Corporation, em data anterior à da venda direta, com vista à aquisição pela TAP, de 53 novas aeronaves, e ao cancelamento de encomendas formalizadas em 2005, no contexto de suspeitas de que estas opções contratuais possibilitaram a aquisição da participação social da companhia pelo consórcio Atlantic Gateway, e a respetiva capitalização, com recurso a financiamento externo, a pagar pela própria companhia e com prejuízos para a mesma.

“Investigam-se ainda custos suportados pela TAP, S.A. com entidades ligadas à Atlantic Gateway, em momento prévio à venda direta, no contexto daquele processo, bem como factualidade respeitante ao período em que a gestão da TAP, S.A. esteve a cargo dos acionistas privados, envolvendo a situação fiscal de pessoas singulares e sociedades ligados a essa gestão”, revelam.

O diretor da Polícia Judiciária, Luís Neves, confirmou esta manhã as buscas. “Estamos a dar apoio e suporte ao DCIAP, com muitos meios da instituição. É a única coisa que posso dizer agora, porque as diligências estão em curso”, afirmou em declarações transmitidas pelas televisões.

Contactada, a TAP diz que “não comenta processos judiciais e colabora sempre com as autoridades em todas e quaisquer investigações”.

A investigação encontra-se a cargo de uma equipa mista constituída por duas magistradas do Ministério Público, dois inspetores da PJ, um inspetor da Autoridade Tributária e Aduaneira, uma inspetora da Segurança Social e dois especialistas do Núcleo de Assessoria Técnica da PGR. Presidem a buscas, em alguns dos locais visados, dez procuradores e sete juízes.

O Governo de Passos Coelho vendeu em novembro de 2015 uma participação de 61% na TAP à Atlantic Gateway por 10 milhões de euros, com o novo acionista a comprometer-se com a injeção de 226,75 milhões de dólares na companhia em suprimentos. Dinheiro esse que foi entregue pela Airbus a uma empresa de David Neeleman, para serem colocados na TAP, em troca de um acordo para a aquisição de 53 aeronaves, que foi posteriormente aprovado pelo conselho de administração.

Na prática, a companhia aérea ficou presa a esse contrato, ao abrigo do qual continua a receber aviões da Airbus. David Neeleman vendeu a sua participação no capital da TAP em 2020 por 55 milhões de euros. Humberto Pedrosa viu a sua posição extinguida pelo aumento de capital do Estado.

Segundo a CNN, a queixa partiu de Pedro Nuno Santos, que foi ministro das Infraestruturas e Habitação entre 2019 e 2023, na sequência da uma auditoria interna. O negócio da venda da TAP em 2015 foi também alvo de uma auditoria da Inspeção Geral de Finanças, pedida pelo então ministro das Finanças Fernando Medina, que concluiu que a capitalização da companhia aérea na privatização foi feita com uma garantia da própria empresa, o que viola as regras do Código das Sociedades Comerciais.

