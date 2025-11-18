Castro e Almeida “de braços abertos” para novo desafio internacional no Santander

Pedro Castro e Almeida, que se prepara para sair da liderança do Totta para assumir funções de chief risk officer a nível do grupo Santander, diz que está de “braços abertos” para futuros desafios lá fora. E apoia a nomeação de Isabel Guerreiro para o suceder no banco português.

“O trabalho que tenho hoje — ainda sou o CEO do banco — é o melhor trabalho que eu tive. E tenho a certeza que é o melhor trabalho que eu vou ter”, começou por responder o gestor na conferência “Banca do Futuro”, organizada pelo Jornal de Negócios, depois de questionado sobre a sua possível saída.

“Se poderão aparecer desafios futuros? Estou aberto. É nas dificuldades que também crescemos mais. Ouvi uma vez uma frase que me segue muito na vida que é ‘Muitas vezes o nosso futuro passa pelo caminho que às vezes tentámos evitar’. Nunca evitei ir para fora, mas se um dia destes surgir a oportunidade, cá estarei para receber de braços abertos”, adiantou Castro e Almeida.

Isabel Guerreiro está na linha da frente para o suceder na liderança do Totta, podendo ser a primeira mulher a liderar um grande banco em Portugal.

Castro e Almeida recusou a ideia de que Isabel Guerreiro poderá ser nomeada CEO apenas “por ser mulher”, mas considera que é positivo haver diversidade de género também em cargos de chefia da banca. E realçou aquilo que a atual administradora poderá aportar em termos de conhecimentos na área tecnológica.

“Isabel Guerreiro é engenheira, tem um entendimento de tecnologia e uma grande experiência de banca. Acho que seria ótimo que o futuro presidente do banco fosse uma mulher”, afiançou.

“A área financeira ainda é muito populada por homens (…) E por isso é sempre bem-vinda a diversidade”, disse.

