Ciber-risco está no topo das preocupações das empresas em Portugal

Estudo da AON revela que risco cibernético, instabilidade geopolítica e abrandamento económico são alguns dos fatores que mais estão a preocupar as empresas portuguesas.

A volatilidade geopolítica entrou pela primeira vez em quase duas décadas no top 10 dos maiores riscos para as empresas, revela o “Global Risk Management Survey 2025″ da AON. Em Portugal, o ciber-risco mantém-se como a preocupação número um, mas cresce o receio de um abrandamento económico prolongado e mantém a preocupação com a dificuldade em atrair talento.

Carlos Freire, CEO da Aon Portugal. “Os riscos geopolíticos, tecnológicos e regulatórios estão cada vez mais interligados, com implicações profundas para a estratégia empresarial”

O que preocupa as empresas nacionais?

A volatilidade geopolítica teve “um aumento significativo”, o que reflete a crescente instabilidade, “com implicações para as cadeias de abastecimento e de distribuição, os ambientes regulatórios e o desempenho financeiro em todo o mundo”, revela a AON no estudo.

Também o risco de abrandamento económico — ou de uma recuperação lenta — integra pela primeira vez o top 10 dos principais riscos identificados pelas empresas nacionais, em comparação com a edição de 2023. Esta preocupação está associada ao impacto direto do crescimento económico na capacidade das organizações de investir, inovar e expandir operações.

Entre os riscos destacados em Portugal surgem ainda a dificuldade na captação e retenção de talento, que ocupa a 5ª posição, e a carência de mão-de-obra, identificada na 9ª posição.

Já o risco cibernético continua a ser a principal preocupação das empresas portuguesas, mantendo-se no topo desta lista, tendência que acompanha o cenário global.

Fonte: AON Portugal “Global Risk Management Survey”

Carlos Freire, CEO da Aon Portugal, sublinha que “vivemos uma nova era marcada por disrupções constantes, onde as empresas operam num mercado global cada vez mais volátil, complexo e interdependente. Neste contexto, os riscos geopolíticos, tecnológicos e regulatórios estão cada vez mais interligados, com implicações profundas para a estratégia empresarial”, começa por dizer. “A edição de 2025 do Global Risk Management Survey 2025 mostra a estreia do risco geopolítico nesta análise, o que vem reforçar que as empresas estão mais conscientes para a complexidade da gestão do risco, e as que adotarem uma abordagem integrada estão mais bem preparadas para responder à incerteza e a transformar o risco em oportunidade”.

A perceção dos riscos a nível global

Também a nível global os ataques cibernéticos estão no topo da lista de preocupações com o acentuar do número de ataques cibernéticos e de episódios de violação de dados um pouco por todo o mundo.

A interrupção de negócio e o abrandamento económico também são duas coisas que estão a preocupar as empresas a nível global, ocupando respetivamente a 2ª e a 3ª posições.

Fonte: AON Portugal “Global Risk Management Survey”

Quais os riscos em 2028?

O estudo antecipa ainda quais serão os maiores riscos para as empresas dentro de três anos. Em 2028, os ataques informáticos e as fugas de dados continuarão a liderar o ranking, seguidos pela volatilidade geopolítica, pelos riscos associados à inteligência artificial, pelas alterações legislativas e regulatórias e pelo abrandamento económico ou recuperação lenta. O risco do preço das matérias-primas ou escassez de materiais deverá também integrar o top 5.

Com este aumento de preocupações, especialmente em áreas tecnológicas e geopolíticas, seguradoras e resseguradoras têm a oportunidade de alargar carteiras e desenvolver coberturas ajustadas aos novos perfis de risco das empresas.

Fonte: AON Portugal “Global Risk Management Survey”

Carlos Freire conclui que “os novos cenários de eventos associados a conflitos e mudanças geopolíticas trouxeram desafios que mudaram o perfil de risco”. Num contexto de “volatilidade e disrupção constante”, reforça, os gestores precisam de “insights e análises robustas para tomar decisões informadas e proteger o crescimento futuro”.

A AON é uma empresa de serviços profissionais e consultoria na área de gestão de risco, resseguro, pessoas e benefícios.

