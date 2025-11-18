Continente lança campanha de Natal “À mesa com Todos”

Com criatividade da Fuel e produção da Krypton, a campanha "adota um tom emocional e próximo, convidando os consumidores a transformar cada refeição num momento de partilha genuína".

O Continente convida os consumidores à transformação de cada refeição num momento de partilha, lançando ‘À mesa com Todos’, a campanha de Natal deste ano.

“Num quotidiano marcado pela correria e pelos horários exigentes, o Continente reforça o seu compromisso em facilitar a organização das rotinas, promovendo não apenas uma alimentação equilibrada e nutritiva, mas também o reencontro à mesa. Porque, se a vida passa a comer, que seja como no Natal: à mesa, com todos“, aponta-se em nota de imprensa.

Com criatividade da Fuel e produção da Krypton, a campanha “adota um tom emocional e próximo, convidando os consumidores a transformar cada refeição num momento de partilha genuína“. A mesma marca presença em televisão, rádio, digital, exterior, lojas e folheto, tendo contado com o planeamento de meios da Arena Media.

Na campanha vê-se um jovem a preparar “bacalhau com todos” para a consoada, seguindo os conselhos e dicas já dados previamente pela avó. Quando chega à mesa, pergunta à avó se “é assim o bacalhau com todos”, com a avó a virar-lhe as costas. Só no final do spot é que o neto percebe o porquê de aquele não ser um bacalhau “com todos”.

A campanha foi desenvolvida tendo por base os resultados do estudo “Convivialidade à Mesa” — da Pitagórica para a Associação Portuguesa de Nutrição (APN) e Continente e que inquiriu mil portugueses –, que revela que, apesar de muitas pessoas em Portugal manterem o hábito de almoçar ou jantar em casa, o uso de ecrãs e o isolamento nas refeições tem uma presença expressiva.

Embora a grande maioria dos inquiridos almoce (67%) e jante (85%) habitualmente em casa, 64% dos inquiridos gostariam de fazer mais refeições à mesa com a família, “o que mostra que o valor simbólico e afetivo da mesa continua presente, mesmo que nem sempre se concretize no dia a dia“, refere-se em nota de imprensa.

No entanto, e embora 80% das pessoas reconheçam que a refeição é um momento importante de diálogo e convívio e 67% afirmem que comem melhor quando estão acompanhados, uma em cada três pessoas janta mais vezes sozinha do que acompanhada.

Entre os mais jovens, sobretudo nas áreas metropolitanas, “a relação com as refeições é mais fragmentada”, com horários desencontrados, refeições fora de casa e a presença constante de ecrãs. Os ecrãs são mesmo uma presença assídua nas refeições dos portugueses, com cerca de metade dos inquiridos a ver televisão durante o jantar (esteja ou não acompanhado) e 44% a utilizar com muita frequência telemóveis ou tablets às refeições – percentagem que sobe para 70% entre os 18 e os 34 anos.

No entanto, na quadra natalícia, mais de 70% dos inquiridos passam a consoada e o dia 25 com a família próxima, “mantendo viva a tradição de reunir várias gerações à mesa”. Ainda assim, 1 em 15 pessoas afirma que irá passar a Consoada sozinha.

Em resumo, 74% dos inquiridos consideram importante fazer refeições em família e 73% acreditam que as refeições são o principal momento de encontro familiar. “A forma como se come tem quase tanto impacto na saúde como aquilo que se come. Uma refeição tranquila, com conversa e partilha, contribui para o bem-estar de toda a gente. Por isso, se a vida passa a comer, que passe mais vezes como no Natal: à mesa, com todos“, conclui o Continente em nota de imprensa.