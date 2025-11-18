Cristiano Ronaldo encontra-se com Donald Trump esta tarde na Casa Branca

Depois de ter assinado uma camisola oferecida ao Presidente norte-americano por António Costa e de ter admitido, recentemente, que “é uma das pessoas que quer conhecer” porque “consegue fazer as coisas acontecer”, Cristiano Ronaldo vai mesmo reunir-se com Donald Trump na Casa Branca.

O encontro está marcado para o meio-dia desta terça-feira em Washington, quando forem 16 horas em Portugal, segundo adiantou o jornalista Jake Traylor, da MSNowNews (ex-MSNBC). O jogador português deverá viajar para os EUA integrado na comitiva do príncipe herdeiro da coroa da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, que vai ao país na primeira visita oficial em sete anos.

Note-se que Mohammed bin Salman é, também, presidente do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, que controla os principais clubes do país, incluindo o Al-Nassr, onde o capitão da Seleção Nacional joga desde 2023.

Nesta segunda-feira, um dia antes de receber Mohammed bin Salman, o Presidente norte-americano revelou que planeia aprovar a venda de caças F-35, fabricados nos Estados Unidos, à Arábia Saudita. “Posso dizer que vamos avançar”, disse Trump aos jornalistas na Sala Oval. “Vamos vender os F-35.”

A confirmar-se, esta venda pode alterar o equilíbrio militar na região do Médio Oriente e testar a definição de Washington sobre a manutenção da “vantagem militar qualitativa” de Israel.

A Arábia Saudita, o maior comprador de armamento norte-americano, tinha pedido para adquirir até 48 caças F-35, um potencial acordo de vários milhares de milhões de euros que ultrapassou um obstáculo importante no Pentágono antes da visita de bin Salman, segundo noticiou a Reuters no início de novembro.

CR7 confessou admiração por Trump

A visita de Ronaldo à Casa Branca acontece depois de, numa nova entrevista concedida ao jornalista britânico Piers Morgan, Ronaldo ter confessado admirar Donald Trump, admitindo que gostaria de o conhecer e “ter uma boa conversa com ele”.

“É uma das pessoas mais importantes, é uma das pessoas que quero conhecer. Desejo fazê-lo um dia, tendo a oportunidade (…). É alguém de quem gosto mesmo, porque acho que ele consegue fazer as coisas acontecer e eu gosto de pessoas assim“, afirmou o internacional português.

Na entrevista, Ronaldo sugeriu ainda que existem temas que ambos “partilham”, mas cuja natureza preferiu não revelar. Além disso, recordou ter autografado uma camisola da Seleção Portuguesa — que foi entregue pelo ex-primeiro ministro e atual presidente do Conselho Europeu, António Costa, ao líder da Casa Branca –, com uma mensagem dedicada à promoção da paz.

Ainda durante o primeiro mandato de Donald Trump, numa reunião com Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente norte-americano perguntou ao homólogo português se Ronaldo poderia candidatar-se à Presidência da República. Irónico, Marcelo respondeu que “Portugal não é como os Estados Unidos da América”.

Trump vai, assim, receber o jogador português na Casa Branca, dois dias depois de a Seleção Nacional ter garantido a presença no Mundial, que decorre no próximo ano precisamente nos EUA.