Debate entre Seguro e Ventura com audiência superior a um milhão de telespectadores

O primeiro de um total de 28 debates a serem transmitidos no âmbito das eleições presidenciais foi acompanhado em direto por 1.041.604 pessoas, às quais se juntaram mais de 11 mil em diferido.

Foram mais de um milhão os telespectadores que assistiram esta segunda-feira ao frente a frente entre André Ventura e António José Seguro. Transmitido pela TVI, o debate foi acompanhado por 1.041.604 pessoas no canal generalista, às quais se juntaram mais de 11 mil na transmissão em diferido da RTP Notícias. Ainda de acordo com a análise da Dentsu Media para o +M, com a transmissão do debate, a TVI conseguiu uma taxa de share de 21,2%.

O debate entre o líder do Chega e o ex-ministro e antigo secretário-geral do Partido Socialista foi assim o primeiro de um total de 28 debates a serem transmitidos no âmbito das eleições presidenciais de 18 de janeiro, todos transmitidos em sinal aberto.

Cada debate — que, além destes dois candidatos, contam com Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes, António Filipe, João Cotrim de Figueiredo, Catarina Martins e Jorge Pinto — tem entre 30 a 35 minutos e é transmitido em sinal aberto por cada um dos operadores. Em simultâneo, e para alargar o alcance, passam nos canais de informação de cada um dos grupos – RTP Notícias, SIC Notícias e CNN Portugal – e também online.

O próximo debate acontece esta terça-feira na SIC, com o frente a frente entre Luís Marques Mendes e António Filipe.

O debate de encerramento, a 22 de dezembro, acontece também na estação Media Capital, com Gouveia e Melo e Marques Mendes. André Ventura e Marques Mendes vão estar frente a frente na SIC, tal como Gouveia e Melo e António José Seguro. A RTP1, a título de exemplo, terá o frente a frente entre Gouveia e Melo e André Ventura.

Veja aqui o calendário de todos os debates.