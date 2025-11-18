Dona da seguradora Victoria finaliza compra da resseguradora Arundo Re

O consórcio formado pela SMABTP, grupo mutualista francês especializado em seguros para o setor da construção – e que detém as seguradoras Victoria em Portugal – e a MACSF – outro grupo mutualista francês, focado em seguros e serviços financeiros para profissionais de saúde, compraram os restantes 25% do capital da Arundo Re.

A empresa adquirida – nova designação desde janeiro deste ano da CCR Re – é uma companhia francesa de resseguro que pertencia CCR – Caisse Centrale de Réassurance, entidade pública francesa que detinha originalmente 100% da empresa.

O Estado francês continua a controlar a CCR atribuindo-lhe missão pública como gerir o resseguro de catástrofes naturais em França, mas já tinha cedido 75% do capital da então CCR Re a este consórcio em 2023 quando decidiu desinvestir nesta sua subsidiária de resseguros comerciais.

A Arundo Re, agora controlada pelo consórcio em que SMABTP detém 70% e a MACSF o restante, obteve 1.361 milhões de euros em prémios em 2024, apresentando um rácio combinado de 94,4%, ou seja rentabilidade técnica ainda longe dos 100%, valor acima do qual se considera prejuízos de uma companhia no negócio segurador.

A seguradora Victoria foi pioneira nos seguros de saúde em Portugal e foi comprada pela SMABTP em 2011. As suas seguradoras Victoria Vida e Victoria Seguros em conjunto constituem o 15º maior grupo segurador em Portugal com 1,1% quota de mercado no primeiro semestre deste ano.